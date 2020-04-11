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【美國疫情】ICU連踩11日目睹無數病患死亡　護士崩潰：沒人能離開除非裝入屍袋

健康 11:58 2020/04/11

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熱門 消委會 許冠傑 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

美國護士ICU連踩11日目睹無數病患死亡，崩潰稱沒人能離開除非裝入屍袋。

新冠肺炎疫情肆虐全球，其中美國的確診人數已突破50萬，死亡人數超過1.8萬人，對醫療系統負荷極大。德州便有一名護士於Facebook發文，表示自己在重症病房（ICU）連續當值了11天，每日目睹無數年輕病患死亡，讓她情緒崩潰：「沒人能離開除非裝入屍袋。」

綜合外媒報道，來自德州布朗斯維爾市(Brownsville)的24歲護士馬西亞斯(Aleixandrea Macias)，日前在Facebook上分享自己一整日戴著防護面罩，臉上充滿紅色壓痕的照片，眼泛淚光表示，連續在臨時搭建的重症病房中工作了11天，所見到的景象與壓力令她情緒崩潰。

馬西亞斯表示，

我以前從沒見過這樣的事，從來沒有照顧過這樣的病人，他們看起來明明很健康，同時又得了會致死的病，在重症病房中我日復一日照顧著同樣的病患，直到他們死亡，除了被裝入屍袋，沒有人能活著離開。

除了面對生死的壓力外，醫護人員還在醫療資源不足的困境中，常讓馬西亞斯與同事港島憤怒，「我不知道已經聽過多少次，『我們原本可以這樣做，但是我們沒有辦法』，我原本根本不是在重症病房工作的護士，但是現在在這工作人大部分也都不是。」

馬西亞斯還提到，許多確診患者其實是年輕人，當他們不幸逝世後手機卻還是不停地響，因為死者家屬還不知道清況，只能一直撥打電話希望能聯絡到他們，讓她害怕再聽到鈴聲，

這些死者都很年輕，許多人本來沒有健康狀況，身體都很強壯，有一名患者原本還能同時兼5份工，直到冠狀病毒擊倒了他。

馬西亞斯坦言，面對這樣的情況久了，難免讓她感到沮喪，甚至想過自己的努力是否也都是枉然，不過一想到家人，最後仍打起精神繼續到前線給予支援。

帖文發佈後引起網民熱議，大批網民留言為其打氣，她強調，「我知道我無法讓大家做甚麼，只懇求大家聽了醫療人員的故事後，能夠更認真去對待疫情」。

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責任編輯：羅嘉欣

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