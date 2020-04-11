【復活節抗疫】港媽在家DIY紙皮廚房玩具 教育女兒環保再造啟發創意【內附製作方法及步驟】
新冠肺炎疫情嚴峻，原本一連四日的復活節假期，很多家長已早已買了機票與小朋友外遊，不過疫情之下外遊計劃取消，又要減少聚會及外出，家長如何與小朋友在長假期中在家活動呢？TOPick發現不少家長與小朋友在家中學習整麵包、甜品外，也有家長教小朋友如何DIY，將廢紙箱改頭換面，變成廚房的焗爐玩具，小朋友也可以一同參與，發揮創意。
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Chloe是一名烘焙達人，有了孩子後更加喜歡研究各種親子美食及玩意，最近大家都「宅在家」，如何令活潑好動的3歲多女兒Candice乖乖留在家中，她都要想盡辦法，近日就研究DIY各種活動，包括女孩子喜歡的「廚房玩具」。
她表示自己喜歡DIY，在復活節假期都要想方法與女兒互動，自己覺得在家DIY的好處就是可以製造良好的親子互動時間，增進父母和小朋友之間的感情，提升彼此的默契及信任，在製作的過程中，可啟發小朋友的創意及想像力：
例如她CD可用作做爐頭，煮食用的盤可用來作鋅盆，原來日常生活中的任何事物都充滿無限可能性，仲可以教小朋友環保的意識，例如家中有沒用的紙皮箱、CD及file等物件，都可以廢物利用。
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現在很多在家學習是對著電腦，Chloe認為在家學習也可以在家訓練，與小朋友一起活動，製作過程需時及要花不少心思，同時對她都是一種訓練。
可以訓練小朋友的專注力、耐性，以及做事的投入感，為日後成長打好基礎， 又可以鍛鍊她的手部協調能力，令肌肉得到全面發展。
她表示父母在家工作，不等於比較清閒，有時候反而比較忙，需要抽時間跟小朋友多點互動，多了時間溝通會發現孩子不一樣的一面：
囡囡知道要整廚房都表現雀躍，在過程中都好投入，幫手塗漿糊及自動給媽媽遞上物件，完成後急不及待要玩，之後還經常玩這個玩具廚房，以及常常和媽媽說這個玩意廚房好好玩，好鐘意！
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她表示要在家學習，家長可能又要在家工作，如何平衡及增加親子之間的互動，其實都有很多方法，過程中都可以增進感情。
Chloe自製廚房焗爐玩具清單
材料：
- 紙皮箱 1個
- CD 2隻
- 不銹鋼盤 1個
- 透明A4膠片(可用A4透明file代替） 1片
- 計時器 1個
- 串燈 1個
- 扭掣 3個
- 水管 數個
- 花紙 4至6張
- 掛勾 隨意
- 封箱膠紙 1卷
- 漿糊 1至2支
- 𠝹刀 1把
- 熱溶膠槍 1把
自製紙皮廚房玩具步驟：
1. 首先，預備一個紙盒箱（任何呎吋，我選用的是60 x 40 x 30cm)，並用封箱膠紙封口。
2. 選紙皮箱任何一面，在下方位置放上A4膠片，用筆畫好邊線，𠝹出三邊做焗爐的門。
3. 在焗爐門內側，再畫上一個長方形，𠝹出4邊，做成中空的狀態。
4. 用熱溶膠貼上透明A4膠片（可用透明A4file代替）。
5. 用白膠漿為焗爐貼上花紙，作粉飾美化之用。（亦可選擇油油或噴漆）
6. 準備一個不銹鋼盤，將其反轉，再用筆圍圈畫上圓形。
7. 在圓形內側預留約2至3mm的位置，然後用𠝹刀𠝹出圓形，再放上不銹鋼盤，造成鋅盆。
8. 將不同形狀的水管黏合做成水喉。
9. 在紙皮箱右上角𠝹個小孔，放入水喉，再用熱溶膠貼實。
10. 用熱溶膠在焗爐頂部貼上CD做成爐頭。
11. 用熱溶膠貼上扭制做爐頭開關。
12. 預備一個串燈，然後在焗爐門的上方鑽一個小孔，穿入串燈，再用熱溶膠貼上扭制。
13. 在紙皮箱𠝹一條線插入計時器（或用熱溶膠將計時器直接貼上亦可）。
14. 用熱溶膠在焗爐門上方貼上手把。
15. 最後，運用膠紙將串燈固定在焗爐內即大功告成
有關製作的片段：
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記者：伍瑋瑋