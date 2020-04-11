【復活節抗疫】港媽在家DIY紙皮廚房玩具　教育女兒環保再造啟發創意【內附製作方法及步驟】

▲ 3歲多的Candice很喜歡廚房玩具。（影片截圖）

新冠肺炎疫情嚴峻，原本一連四日的復活節假期，很多家長已早已買了機票與小朋友外遊，不過疫情之下外遊計劃取消，又要減少聚會及外出，家長如何與小朋友在長假期中在家活動呢？TOPick發現不少家長與小朋友在家中學習整麵包、甜品外，也有家長教小朋友如何DIY，將廢紙箱改頭換面，變成廚房的焗爐玩具，小朋友也可以一同參與，發揮創意。

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Chloe是一名烘焙達人，有了孩子後更加喜歡研究各種親子美食及玩意，最近大家都「宅在家」，如何令活潑好動的3歲多女兒Candice乖乖留在家中，她都要想盡辦法，近日就研究DIY各種活動，包括女孩子喜歡的「廚房玩具」。

▲ 不少市民近日都上網購買，將紙箱化身玩具，是不錯的主意。（影片截圖）

她表示自己喜歡DIY，在復活節假期都要想方法與女兒互動，自己覺得在家DIY的好處就是可以製造良好的親子互動時間，增進父母和小朋友之間的感情，提升彼此的默契及信任，在製作的過程中，可啟發小朋友的創意及想像力：

例如她CD可用作做爐頭，煮食用的盤可用來作鋅盆，原來日常生活中的任何事物都充滿無限可能性，仲可以教小朋友環保的意識，例如家中有沒用的紙皮箱、CD及file等物件，都可以廢物利用。

▲ Chloe表示疫情下很多小朋友都不可以上課，在家都可以不停學習。（影片截圖）

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現在很多在家學習是對著電腦，Chloe認為在家學習也可以在家訓練，與小朋友一起活動，製作過程需時及要花不少心思，同時對她都是一種訓練。

可以訓練小朋友的專注力、耐性，以及做事的投入感，為日後成長打好基礎， 又可以鍛鍊她的手部協調能力，令肌肉得到全面發展。

她表示父母在家工作，不等於比較清閒，有時候反而比較忙，需要抽時間跟小朋友多點互動，多了時間溝通會發現孩子不一樣的一面：

囡囡知道要整廚房都表現雀躍，在過程中都好投入，幫手塗漿糊及自動給媽媽遞上物件，完成後急不及待要玩，之後還經常玩這個玩具廚房，以及常常和媽媽說這個玩意廚房好好玩，好鐘意！

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她表示要在家學習，家長可能又要在家工作，如何平衡及增加親子之間的互動，其實都有很多方法，過程中都可以增進感情。

Chloe自製廚房焗爐玩具清單

材料：

紙皮箱 1個

CD 2隻

不銹鋼盤 1個

透明A4膠片(可用A4透明file代替） 1片

計時器 1個

串燈 1個

扭掣 3個

水管 數個

花紙 4至6張

掛勾 隨意

封箱膠紙 1卷

漿糊 1至2支

𠝹刀 1把

熱溶膠槍 1把

自製紙皮廚房玩具步驟：

1. 首先，預備一個紙盒箱（任何呎吋，我選用的是60 x 40 x 30cm)，並用封箱膠紙封口。

2. 選紙皮箱任何一面，在下方位置放上A4膠片，用筆畫好邊線，𠝹出三邊做焗爐的門。

3. 在焗爐門內側，再畫上一個長方形，𠝹出4邊，做成中空的狀態。

4. 用熱溶膠貼上透明A4膠片（可用透明A4file代替）。

5. 用白膠漿為焗爐貼上花紙，作粉飾美化之用。（亦可選擇油油或噴漆）

6. 準備一個不銹鋼盤，將其反轉，再用筆圍圈畫上圓形。

7. 在圓形內側預留約2至3mm的位置，然後用𠝹刀𠝹出圓形，再放上不銹鋼盤，造成鋅盆。

8. 將不同形狀的水管黏合做成水喉。

9. 在紙皮箱右上角𠝹個小孔，放入水喉，再用熱溶膠貼實。

10. 用熱溶膠在焗爐頂部貼上CD做成爐頭。

11. 用熱溶膠貼上扭制做爐頭開關。

12. 預備一個串燈，然後在焗爐門的上方鑽一個小孔，穿入串燈，再用熱溶膠貼上扭制。

13. 在紙皮箱𠝹一條線插入計時器（或用熱溶膠將計時器直接貼上亦可）。

14. 用熱溶膠在焗爐門上方貼上手把。

15. 最後，運用膠紙將串燈固定在焗爐內即大功告成

有關製作的片段：

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記者：伍瑋瑋