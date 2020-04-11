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【第二輪防疫抗疫基金】張建宗指有信心起一定成效　應宏觀看措施

政治 11:10 2020/04/11

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熱門 消委會 許冠傑 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

張建宗表示，相信新一輪措施能起一定成效。（經濟日報資料圖片）

港府日前推出第二輪防疫抗疫基金，涉款1375億元。政務司司長張建宗表示，有信心基金能起一定成效，形容今次措施是史無前例大手筆，希望市民勿只聚焦某一項措施，而宏觀地看待措施對經濟結構的作用。

第二輪基金中，有800億元作為保就業計劃，資助僱主支薪。張建宗指，做法與政府傳統管治思維有分別，以往未曾做過，直言今次決定是大膽果斷，去做到保就業，冀市民不要過份糾纏，僱員是否需要減薪，強調相信措施有實際作用，可令經濟復甦後更快起動。

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張建宗續指，會採取嚴厲手法，或會將成功申請企業名單公開，讓社會得知企業的資助額，除市民外，媒及工會都會一同監察計劃成效，若然僱主未有如實申報，不排除收回資助，甚至施以罰施或列作刑事罪行。

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責任編輯：陳宛彤

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