【800億保就業計劃】 羅致光不排除4月薪酬不能作為申請津貼計算基礎　不會核對每位員工身份證明

▲ 政府在第二輪的防疫抗疫基金中，推出800億元的保就業計劃，包括向僱主提供為期半年資助每名僱員每月最多9000元的工資補貼。（資料圖片）

政府在第二輪的防疫抗疫基金中，推出800億元的保就業計劃，包括向僱主提供為期半年資助每名僱員每月最多9000元的工資補貼。其中容許僱主用今年1月至4月當中的其中一個月薪酬，作為申請薪酬津貼的計算基礎。

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不過勞工及福利局局長羅致光在香港電台節目《星期六問責》中指出，設計上也不會每位員工身份證明去核對，因為需要盡快推出計劃:

有甚麼漏洞、破綻，讓人不合理，甚至不誠實運用制度。我要說明我們要快，有時有些部分要容許鬆動點，這個前提下，只要不是欺詐，有些事無傷大雅，倒轉看都是好事、無問題。

他表示如果有企業有「絶世好橋」欺詐政府或利用計劃漏洞取得所謂的資助，在計劃設計不能太複雜的前提下，不排除到申請時，4月份薪酬可能不包在選擇範圍內，希望大家能誠實做人。

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羅致光強調現時公布的只是初步構思，當局知道有不少人在社交網站已羅列能無本生利令企業在申請當中獲益的妙計，在設計時亦會作考慮，目前仍有方法應付，但未可以透露政府會如何處理。

至於被問到政府今次的保就業計劃，目的是否只在於保失業率不大幅上升，而非關注員工不被減薪，羅致光回應今次計劃是要保就業，希望保持僱主僱員之間的合約關係，保持經濟在疫情過去後的反彈能力。

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責任編輯：伍瑋瑋