【美國疫情】確診突破50萬紐約連續3日死亡創新高　「萬人塚」葬沒家屬認領無名屍

▲ 美國確診病例突破50萬宗，紐約死亡個案更連續3日創新高，因而出現「萬人塚」埋葬沒家屬認領的無名屍體。

新冠肺炎疫情肆虐全球，美國確診病例突破50萬宗，紐約死亡個案更連續3日創新高，更出現「萬人塚」埋葬沒家屬認領的無名屍體。另一方面，總統特朗普亦改口風，表明在國家重拾健康前，不重新開放經濟活動。

增至一周5天每天埋葬24次

綜合外國媒體報道，紐約市政府早前指，會在哈特島（Hart Island）挖壕，作臨時掩埋疫情死者，供家屬稍後處理死者身後事。從航拍無人機的拍攝影像顯示，身穿防護裝備的工作人員於本周四（9日）將棺木埋葬於其中一條壕內。

哈特島本身是一個有150多年歷史的大葬場，島上通常每周大約有25具屍體被埋葬。因應染疫死者大增，現在已由每周一次增至一周5天，每天埋葬大約24次。

這個「萬人塚」所葬的新冠肺炎死者，他們的遺體沒有家屬認領，又或家屬無力負擔殮葬費。埋葬工作原本由囚犯執行，但現在因工作量太大，已改為由承包商接手。

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料居家禁足令等措施持續

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）指，疫情恐怕無法於4月放緩，不過5月疫情可能有好轉機會，屆時或考慮放寬部分防疫限制。可是紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）強調，沒人能保證疫情可於5月好轉，需按疫情發展再作判斷。

此外，《紐約時報》率先報道，美國衞生部預期如在30日後，不再實施停課、居家禁足令、保持社交距離等措施，今年夏天將引爆感染高峰期。特朗普周五在白宮記者會上提到，「在知道國家將重拾健康前，我們不會有所行動（解除居家禁足令等措施）。」

特朗普又稱，將於下周二公布成立「重啟國家委員會」（Opening our Country Council），成員包括商界領袖和醫生，還可能涵蓋各州州長，以助確定如何重新開放國家經濟。

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責任編輯︰駱秀玲