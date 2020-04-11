【基層哀歌】從事零售業兒子放無薪假收入大跌　媽媽執多幾轉紙皮望減輕負擔

▲ 在新冠肺炎疫情影響下，有基層媽媽希望多拾荒，減輕放無薪假兒子的負擔。

新冠肺炎疫情肆虐影響民生，經濟前景不明朗，尤其令一眾基層陷入困境，手停口停之下，一包米、一個口罩都是奢侈品。有非牟利基督教慈善機構「關懷貧窮學校」走訪社區，遇到不少清潔工、拾荒街坊與單親媽媽，他們在疫情下各有不同憂慮。義工們不時在網絡分享他們遇見的基層故事，希望大眾了解社會現況，助基層度難關。「關懷貧窮學校」事工統籌趙日輝近日就分享了以下經歷，原文如下︰

本港疫情下的基層苦況

紅眼睛幽幽的看著這孤城……

昨晚收到基層家庭的訊息，問可否幫忙買米後，今早先托一包八公斤白米上唐四樓。照顧著兩位小朋友的單親媽媽收到物資後，她沉默了幾秒，然後雙眼通紅地向我說了句 :「咁大個人，冇諗過今日連包米都買唔起，我係咪好冇用……」當刻，我同樣係咁大個人，都唔知點回應……

之後去了垃圾站找一班清潔工友，給他們試戴眼罩和面罩帽，看看哪一款適合他們工作時用。臨走前，工友瑛姐問我下次來的時候，可否帶一支漂白水給她……

你都知我大仔同新抱停咗工成兩個月，依家佢哋（仲有孫）都留喺屋企，我做掃街清潔好易中招傳染俾佢哋，所以放工返去都會清潔消毒，等大家安心啲，如果你有（漂白水），我可以唔使去買……

說到這裡，見到瑛姐雙眼已通紅……

▲ 清潔工人珍而重之地使用每個口罩。（圖片授權︰關懷貧窮學校）

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拾荒媽媽憂成放無薪兒負擔

回機構路上遇到拾荒街坊湯姐，順道問問他是否需要口罩，湯姐反過來問我，知不知道有沒有關於失業救濟金的社會服務資料，原來他兒子是從事零售的，過年前公司要求他放無薪假。

我都知仔女依家搵錢艱難，不過做阿媽嘅邊個唔擔心兒女，知佢哋有困難，我自己咪辛苦啲執多幾轉，顧到自己希望當減輕佢哋嘅負擔……

同樣地，這刻湯姐嘅雙眼亦紅了……

▲ 慈善機構向基層街坊派發口罩及消毒搓手液等防疫物品。（圖片授權︰關懷貧窮學校）

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希望大家捱得過共度時艱

其實，今日我自己的雙眼也紅了好幾趟。最近，發現自己也愈來愈眼淺，可能我不夠專業，但是今晚再看到朋友願意回應街坊需要的信息時，我雙眼又再紅了……感謝你們，相信我們一定可以捱得過去。

煙花會謝 笙歌會停

顯得這故事尾聲更動聽……

關懷貧窮學校

「關懷貧窮學校」是非牟利基督教慈善機構新福事工協會轄下的一項教育工作，透過貧窮體驗活動、落區關懷行動和社區導賞活動等，讓市民認識本地貧窮問題狀況、基層處境等。在疫情下，該會為基層送上口罩、防護帽、抗疫物資、生活用品等， 如果市民有意捐助，可到Facebook專頁 或網頁聯絡「關懷貧窮學校」負責人。

有關文章及圖片獲「關懷貧窮學校」授權轉載

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責任編輯︰顏紫燕