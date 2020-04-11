【第二輪防疫抗疫基金】鄭若驊冀法律科技基金下月可接受申請　助提升資訊科技系統

▲ 鄭若驊表示，法律科技基金詳情稍後公布，目標是下月接受申請。（資料圖片）

新冠肺炎影響各行各業，法律界亦不例外，而港府日前公布的第二防疫抗疫基金，亦有涵蓋法律界。律政司司長鄭若驊今日（11日）撰寫網誌，指基金中的法律科技基金以下月接受申請為目標，將由香港律師會及香港大律師公會共同管理基金申請。

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鄭若驊指，司法機構在今年1月宣布法庭一般延期安排後，各級法院受影響案件數目，佔全年案件量近18%，而司法機構早前已在高等法院民事司法程事務中進行遙距聆訴，當時媒體便引述雙方律師代表，指安排成本不高及運作良好，評價正面。

鄭續指，疫情依然嚴峻，司法機構需要探討各種科技手段，以處理案件積壓情況，法律界亦須盡快檢視，如何更廣泛利用法律科技，而新一輪基金中的法律科技基金，便能協助中小律師事務所、大律師辦事處等購買或提升資訊科技系統，以及安排員工參加相關培訓。

法律科技基金對象是5名或以下執業律師、大律師的中小型企業律師事務所或大律師辦事處，以實報實銷方式最高可獲5萬元資助。鄭若驊補充，業界還有其他援助措施，包括優化中小企融資擔保計劃、保就業計劃，而律政司亦會協助創造有時限性職位，安排稍後公布。

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責任編輯：陳宛彤