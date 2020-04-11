【星二代】葉玉卿住古堡出入私人飛機代步　丈夫身家80億子女做學霸

▲ 葉玉卿早年舉家移民美國居於古堡內。

1985年亞洲小姐季軍葉玉卿當年憑性感形象突圍而出，成90年代香港性感女神代表人物之一。不過，葉玉卿於1998年嫁美國商人胡兆明後便息影，並移居美國，二人育有3子女。

葉玉卿的丈夫胡兆明是緬甸華僑，在美國經營食品批發和連鎖超市。之後生意愈做愈大，涉足銀行界、航空界、地產界等，身家暴漲，保守估計家財達至少80億港元，葉玉卿可說十分旺夫。

葉玉卿古堡內貌

葉玉卿一家生活富貴，胡兆明早年更花費5,000多萬港元，在紐約長島購入百年古堡莊園，達16000呎，並花千萬改裝成一家5口的安樂窩。

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▲ 古堡內有私人游泳池。

▲ 裝修非常有古典味。

家中設計又配合復古風格，裝飾具有古典味道。

大宅設有室外及室內泳池、高爾夫球場及私人影院等。此外，葉玉卿出入更備有私人飛機代步。

胡家子女全是學霸

不過，葉玉卿在享受富貴之餘，都用心把3子女教育成才。

大女胡芷欣（Victoria）今年已20歲，一身古銅色好身段的她，愛以「鬼妹仔」打扮示人，亦不時在社交平台上大晒性感泳衣照，身材絕對不比葉玉卿年輕時遜色！

▲ 胡芷欣不比葉玉卿年輕時遜色。（Instagram圖片）

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胡芷欣愛美之餘，學業成績都非常優異，就讀高中Union College時更取得6個獎學金，並升讀美國名牌大學，可謂美貌與智慧並重。

不過，胡家人才濟濟，位位都非常優秀。

二仔胡可聰（Jeffrey Junior,JJ）與家姐一樣同為學霸，今年18歲，現就讀美國常春藤大學之一的康奈爾大學，首學期成績已有A+，晉身大學的優秀成績榜單。

▲ 胡芷欣在個人IG上公開弟弟胡可聰（第二行中）拍拖。（Instagram圖片）

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近日，胡芷欣在Instagram中分享弟弟近況，指他成功出Pool，與意大利籍少女拍拖。她更分享與2人的合照，並寫道：「Glad I’m not the only girl anymore」

她的大意是指「終於不再只有我一個女孩子了，看來與弟弟女朋友的關係都非常要好。」

至於三仔，葉玉卿就曾透露他是最叻的一位，孻仔讀書以來僅得兩次考試低於80分。

葉玉卿實在教子有方，3名子女都是一等一的學霸。

▲ 胡家位位都是學霸。

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葉玉卿身家達80億

現年53歲的葉玉卿在1985年參加首屆亞姐入行，先在亞視發展，90年代離開投入大銀幕接拍多部性感電影，被封為一代「性感女神」。及後更轉戰樂壇，最為人所知的便是金曲《擋不住的風情》。

後來，她認識了美國商人胡兆明，婚後便退居美國，先後誕下三名子女。

直到2012年，葉玉卿應邀回港演賀歲片《2013我愛HK恭囍發財》，可是由此傳出因家庭出現財政問題所以復出。她為免再有無謂揣測，所以及後劇集《女人俱樂部》邀她演出，葉玉卿拒絕演出。

▲ 胡芷欣身材非常好。（Instagram圖片）

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