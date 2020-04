【星二代】葉玉卿住古堡出入私人飛機代步　丈夫身家80億子女做學霸

▲ 葉玉卿早年舉家移民美國居於古堡內。

1985年亞洲小姐季軍葉玉卿當年憑性感形象突圍而出,成90年代香港性感女神代表人物之一。不過,葉玉卿於1998年嫁美國商人胡兆明後便息影,並移居美國,二人育有3子女。

葉玉卿的丈夫胡兆明是緬甸華僑,在美國經營食品批發和連鎖超市。之後生意愈做愈大,涉足銀行界、航空界、地產界等,身家暴漲,保守估計家財達至少80億港元,葉玉卿可說十分旺夫。

葉玉卿古堡內貌

葉玉卿一家生活富貴,胡兆明早年更花費5,000多萬港元,在紐約長島購入百年古堡莊園,達16000呎,並花千萬改裝成一家5口的安樂窩。

▲ 古堡內有私人游泳池。

▲ 裝修非常有古典味。

家中設計又配合復古風格,裝飾具有古典味道。

大宅設有室外及室內泳池、高爾夫球場及私人影院等。此外,葉玉卿出入更備有私人飛機代步。

胡家子女全是學霸

不過,葉玉卿在享受富貴之餘,都用心把3子女教育成才。

大女胡芷欣(Victoria)今年已20歲,一身古銅色好身段的她,愛以「鬼妹仔」打扮示人,亦不時在社交平台上大晒性感泳衣照,身材絕對不比葉玉卿年輕時遜色!

▲ 胡芷欣不比葉玉卿年輕時遜色。(Instagram圖片)

胡芷欣愛美之餘,學業成績都非常優異,就讀高中Union College時更取得6個獎學金,並升讀美國名牌大學,可謂美貌與智慧並重。

不過,胡家人才濟濟,位位都非常優秀。

二仔胡可聰(Jeffrey Junior,JJ)與家姐一樣同為學霸,今年18歲,現就讀美國常春藤大學之一的康奈爾大學,首學期成績已有A+,晉身大學的優秀成績榜單。

▲ 胡芷欣在個人IG上公開弟弟胡可聰(第二行中)拍拖。(Instagram圖片)

近日,胡芷欣在Instagram中分享弟弟近況,指他成功出Pool,與意大利籍少女拍拖。她更分享與2人的合照,並寫道:「Glad I’m not the only girl anymore」

她的大意是指「終於不再只有我一個女孩子了,看來與弟弟女朋友的關係都非常要好。」

至於三仔,葉玉卿就曾透露他是最叻的一位,孻仔讀書以來僅得兩次考試低於80分。

葉玉卿實在教子有方,3名子女都是一等一的學霸。

▲ 胡家位位都是學霸。

葉玉卿身家達80億

現年53歲的葉玉卿在1985年參加首屆亞姐入行,先在亞視發展,90年代離開投入大銀幕接拍多部性感電影,被封為一代「性感女神」。及後更轉戰樂壇,最為人所知的便是金曲《擋不住的風情》。

後來,她認識了美國商人胡兆明,婚後便退居美國,先後誕下三名子女。

直到2012年,葉玉卿應邀回港演賀歲片《2013我愛HK恭囍發財》,可是由此傳出因家庭出現財政問題所以復出。她為免再有無謂揣測,所以及後劇集《女人俱樂部》邀她演出,葉玉卿拒絕演出。

▲ 胡芷欣身材非常好。(Instagram圖片)

