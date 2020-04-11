【許冠傑演唱會】許冠文+許冠英+許冠傑作品伴港人成長　許氏兄弟展現香港獅子山精神

▲ 許冠文與許冠傑的影視作品伴隨不少香港人成長。

歌神許冠傑（Sam）將在本周日（4月12日）舉行網上演唱會《同舟共濟Online Concert》，以歌聲勉勵香港人。其實除歌神阿Sam的歌曲及影視作品伴隨香港人成長外，許冠傑的哥哥許冠文、許冠英的影視作也是香港人的集體回憶。

一門四傑，許氏共有四兄弟，分別是許冠文、許冠武、許冠英、許冠傑。他們的父親許世昌是業餘音樂家，擅長小提琴，母親李倩雲女士是粵曲愛好者。1950年，許家從廣東移民到香港，許氏一家住在鑽石山上元嶺，後來遷往蘇屋邨彩雀樓。

許氏家族可說是書香世代，但來港後生活只屬中下階層，許氏兄弟就是靠本身努力出人頭地，可說就是香港獅子山精神的奮鬥故事。而且當中許冠文在1969年於香港中文大學聯合書院社會科學學士畢業，許冠傑在1971年於香港大學心理學系學士畢業。在當時香港只有兩間大學，能夠入讀大學比現在是更困難的事。

而許冠文與許冠傑由中下階層攀上社會精英位置，同時不忘自己的夢想追求演藝夢。作為知識份子，付他們影視作品卻沒有拋書包，以通俗易明方式去講人生道理。

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▲ （左起）許冠武、許冠文、許冠傑及阿Sam長子許懷欣。（東星圖片）

許氏一門四傑

許冠文（78歲）：香港喜劇大師，主創及演出的《鬼馬雙星》(1974)、《天才與白痴》(1975)、《半斤八両》(1976)、《賣身契》(1978)、《摩登保鑣》(1981)成為年度票房冠軍，並三度刷新香港開埠以來票房最高紀錄。

許冠武（75歲）：曾參與《半斤八両》、《新半斤八両》等電影的幕後策劃及客串演出，並協助許冠文的棟篤笑巡迴表演。

許冠英（終年65歲）：常在哥哥許冠文的電影演出外，也參演其他電影，當中主演的《殭屍先生》（1985年）更是紅透東南亞及日本。於2011年因心臟病離世，終年65歲。

許冠傑（71歲）：在香港樂壇有「歌神」稱號，樂壇地位崇高，此外更是70至90年代賣座電影男星，與兄長合作的《鬼馬雙星》、《半斤八両》叫好叫座外，80年代初主演《最佳拍檔》系列，更是破香港電影賣座紀錄。

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