【英勇救人】為救圖輕生老翁半空撐足6分鐘　消防「飛將軍」憶救人經過：每次救人視對方為親人

▲ 為救尋死老翁半空撐足6分鐘，消防「飛將軍」憶述救人驚險經過。

消防員除了救火，拯救生命往往亦要冒上性命危險。上月，將軍澳厚德邨一名老翁跳樓輕生，消防員高空游繩爬出窗外緊抱老翁，而其他消防員則在下層單位開窗，裏應外合把吊在外面的老翁和同袍救入屋內。當時化身「飛將軍」的消防隊目李敬明，在半空撐足6分鐘，英勇行為獲網民大讚。為救人鍥而不捨，他表示，只因「每次救人都當對方如親人」。

【英勇救人】老翁圖輕生爬窗脫衣掙扎 消防半天吊緊抱6分鐘救人

政府新聞網今（11日）於Facebook專頁分享一段影片，題為「拯救！關鍵一刻」，訪問了負責營救行動的寶林消防局。高級消防隊長黃仲民憶述，事發於3月28日下午2時，消防局接報有老翁試圖爬窗跳樓，立即出動升降機及細搶救車。消防抵達現場後，老翁危站4至5樓外牆位置，其後消防上樓勸諭，老翁不理會並反抗繼續攀爬。

其後消防隊目李敬明從5樓爬出窗外，游繩而下抱緊老翁，以免他進一步掙扎及下墮。李敬民表示，現場環境狹窄，下雨亦令外牆濕滑，加上由於時間關係，未能用繩索固定老翁，於是用手緊抱著老翁不放，「已經顧不得那麼多，當刻只能盡全力拯救他」

因為我每次救人，都把對方當成親人，如果你抱著親人，就一定不會放手。

事後，李敬明更收到老翁家人送來的感謝卡，卡上更繪有他的畫像。而消防隊最後亦以拯救事件勉勵當今香港人共同對抗疫情，李敬明說：

只要不放棄，憑意志、毅力、信心，一定捱得過的，無論香港還是全世界。永不說不！

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」: https://bit.ly/2V94aIF

責任編輯：羅嘉欣