【新冠肺炎】區結成憂5月恢復中港兩地關口增風險　籲警方深思熟慮用權助平穩渡過疫潮

▲ 區結成認為疫情提供社會復和的契機，而警方深思熟慮使用權力，更有助平穩度過疫潮。（資料圖片）

因應新冠肺炎，港府實施多條加強社交距離的法例，例如限聚令。醫管局前質素及安全總監、中大生命倫理學中心總監區結成在香港電台《香港家書》中表示，警方是其中一個執行新規定的重要執法者，假如警方能深思深慮使用權力，會有助社會平穩渡過疫潮。

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區結成指出，今天的香港缺泛信任，去年的社會運遺下政治分裂，還有深的創傷，但今次疫症將香港氣氛Reset（重啟），可以將香港社會正常化，甚至走向復向，例如多條公共衞生緊急規定，警方為其中一個重要執法者，其執法代表整個政府，很大程度界定了抗疫中官民關係面貌，如果能深思熟慮利用權力，會有助社會平穩渡過疫潮。

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區結成又指內地正籌備5月恢復中港兩地關口逐步開放，但內地疫情未必不會反覆，若操之過急，或基於政治經濟考慮放寬關口檢疫，或會出現問題。

區續指，需要守住長者群體，假如社區老人出現社區感染，對醫院會構成大壓力。他又擔心醫院前線會出現疲態，認為現時疫情不會於未來一、兩個月作結，或要思考如何將輕症和接近康復病者，從公立醫院分流出去，以減輕負荷，令前線醫護人員回氣

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責任編輯：陳宛彤