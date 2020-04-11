【新冠肺炎】新冠病毒基因突變　鍾南山：已非常適應在人體內生存不可能被鏟除

▲ 鍾南山稱，新冠病毒基因突變，已非常適應在人體內生存。

新冠肺炎疫情持續肆虐，內地再現本土個案，國家衞健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山表示，新冠病毒已基因突變，非常適應在人體內生存，不可能被鏟除得一干二淨，而死亡率較流感高20倍以上，只有研究出疫苗才可能真正控制疫情。

死亡率較流感高20倍以上

綜合內地媒體報道，鍾南山昨（10日）與韓國防疫專家在線交流時表示，首度表示新冠病毒的基因已突變，指出全球疫情走向取決於兩個方面，一方面是疾病本身的規律，現在這個疾病的基因突變，已非常適應在人體內生存，傳播力比較大；比起流感，它有高20倍以上的死亡率，這個問題值得重視。另一方面還取決於歐美政府采取的態度，任何一個國家爆發，全世界都不可能安寧，不可能控制。

鍾南山強調，「群體免疫」行不通，付出的代價和犧牲太大，要進行人為干預，現時應考慮迅速研發疫苗，才有可能真正控制疫情。其次要重視「保持距離」，這是減少互相感染的一個重要的方式。

不可能被鏟除得一干二淨

至於復學時間，鍾南山稱，主要看本地發病是否減少、以及外來輸入控制情況，具體時間不好說，

應該不太長了。新冠病毒不可能被鏟除得一干二淨，只要沒有造成大規模的爆發就可以。

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鍾南山又稱，從病毒變異規律來看，普通呼吸系統疾病到了夏天會降低一些，又指出，中國的疫苗研发每個步驟都在加緊，一般情況下需時一至兩年，但由于病情发展需要，可能會提前一些。

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責任編輯：羅嘉欣