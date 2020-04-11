【齊心抗疫】周柏豪袁偉豪搜羅1萬個口罩　贈有需要人士及前線清潔人員

▲ 周柏豪搜羅口罩贈有需要人士和前線清潔人員。

新冠肺炎疫情全球爆發，全港口罩短缺，藝人周柏豪聯同袁偉豪和幾位友人在全球不同地方搜羅口罩和抗疫物資，並親自包裝，目標將物資送給社會有需要的人士。

周柏豪捐贈抗疫物資

周柏豪在個人社交媒體上載一箱箱抗疫物資的照片，並配文：「跟幾位朋友一起在不同地方購入了一些抗疫物資，將可以分享的 來幫助有需要的人。」

▲ 周柏豪與友人四出找口罩和抗疫物資。（取自周柏豪IG）

【齊心抗疫】鄭中基為基層撲口罩搓手液 交社福機構送贈獨居長者

周柏豪出錢又出力，幫忙將物資送到有需要的人手上：「將我們想分享的一萬個口罩包裝好，將會捐贈到低收入家庭、老友記還有前線的清潔人員，他們是自發性的義工團隊，一直將從各方捐贈的口罩和物資，親手送到有需要要的人手中，感謝你們，加油，你們是真正的英雄。」

周柏豪的舉動引來不少網民稱讚，認為周柏豪很有愛和社會責任。

為東華網上開騷

響應歌神許冠傑，周柏豪將會在周日（4月12日）舉行《同舟共濟Online Concert》網上演唱會為業界手足及香港人加油打氣，屆時並將所籌得之善款用於抗疫援助計劃內。

▲ 周柏豪為疫情出錢又出力。（取自周柏豪IG）

【許冠傑同舟共濟】楊千嬅+周柏豪+陳柏宇效法歌神阿Sam 聯同東華率歌手網上開騷

音樂會所籌得之善款將用於整個抗疫援助計劃資源，包括提供防疫用品、籌謀紓困措施及相關抗疫服務、及緊急經濟援助等予有需要人士與弱勢社群。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF