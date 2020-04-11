【口罩騙案】警方首季接1633宗舉報　逾3000苦主損失近半億元

▲ 警方今年首3個月接獲1,633宗舉報，涉及網上口罩騙案。（資料圖片）

口罩難求，警方今年首3個月接獲1,633宗舉報，涉及網上口罩騙案，逾3,000名受害人中招，損失金額逾4,800萬元。其中涉及最多騙款的一宗，有私人診所遭騙約2000萬元。

警方至今共拘捕39人，介乎14至58歲，涉與123宗騙案有關。涉及最多款項的個案，2月有私人診所登網上廣告，徵購口罩，同日騙徒冒認口罩供應商，來自歐洲，發電郵聲稱出售口罩。診所按指示將232萬元歐羅、折合港元約2000萬，匯款到14個海外戶口，但之後未曾收貨。警方接報後，攔截當中約1500萬港元。

網絡安全及科技罪案調查科偵緝高級督察李立民稱，騙徒透過偽冒著名的口罩供應商，或虛構海外口罩交易公司，開設網站。他稱有些騙徒開設的網站域名或電郵地址，和真實公司十分相似，企圖蒙騙受害人。

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警方稱，也有本地騙徒向買家提出要求，要先付款後取貨；又會拖延出貨，例如以疫情為理由，拒絕當面交收。

李立民稱，有市民認為記錄騙徒的社交帳戶名稱，以為一定穩妥，但李稱這些名稱可能輕易改變，之後遍尋不獲。他建議市民要記錄社交平台的「用戶識別碼」，指這是獨一無二的賬戶數字，較容易追查。

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責任編輯：吳卓峰