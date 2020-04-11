【新冠肺炎】含氯消毒噴霧吸入肺可致纖維化　化學博士K Kwong：如非必要勿亂用

▲ 含氯消毒噴霧吸入肺可致纖維化，化學博士K Kwong指如非必要勿亂用。

新冠肺炎疫情持續，全城人心惶惶，紛紛加強個人和家居衛生。不少市民會選購含化學成分的消毒噴霧，香港大學化學系博士K Kwong（鄺士山博士）日前於Facebook發文，指出含氯的噴霧或霧化式消毒劑，雖然可以殺菌，但一旦吸入肺部，有可能影響肺功能。

【兒童健康】家有小朋友慎用消毒劑 中醫教物理消毒法安全殺滅病毒

K Kwong昨日（10日）於Facebook發文呼籲，如非必要，不要用所謂噴霧或霧化式消毒劑。他續指，一些標榜「無毒」的噴霧、霧化式消毒劑（含氯消毒劑），會吸入肺，「唔只殺菌，自己都殺」。

他表示，將酒精霧化，少量吸入無太大影響，因為酒精會揮發，但亦有著火危機。而漂白水、滴露等霧化消毒劑，「吸入肺永遠唔走」。

【皮膚炎】家具消毒防疫濫用漂白水 皮膚科醫生：家居空氣充斥次氯酸鈉可致皮炎

他引述內地一個案例，解釋噴霧吸進肺部會造成的影響。他指曾有人於密封環境中，使用防水噴霧噴大量衣服鞋物，噴霧被吸入肺部後，最終導致纖維化。因此，他提醒大家不要亂用噴霧或霧化式消毒劑。

早前，K Kwong亦曾發文指，並非所有「有殺滅細菌病毒能力」的物質，皆可「安全」地使用，一切由濃度(或稀釋率)決定。詳情請看：【齊心抗疫】一圖睇清消毒劑安全指南 化學博士K Kwong：滴露1：20稀釋後須立即使用

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

責任編輯：羅嘉欣