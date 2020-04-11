【港大研究】袁國勇：本港第二波爆發正回落　現行隔離政策不可能7月撲滅疫情

▲ 袁國勇認為，本港第二波爆發已在回落。（資料圖片）

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，昨日（10日）有本港有16人確診，較早前高峰期每日60多宗確診個案，有回落趨勢。港大微生學系講座教授袁國勇稱，3月一批從歐美返港的確診者已幾近「現晒型」，顯示整個第二波爆發已在回落。

但袁警告市民不要「咁老定」，倘現在才不戴口罩、不斷參與飯聚，就有機會令確診數字回升。他呼籲市民守法，遵守限聚令，不要多於4個人聚集。

港大一項研究發現，跟2003年沙士病毒及今次新型冠狀病毒比較，有兩項相異處。包括新冠病毒在肺部繁殖速度，較沙士病毒快3倍；另外新冠病毒在肺部引發的炎症因子，以及正常先天免疫因素受抑制，較沙士病人更難發現病徵。

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袁國勇：現行隔離政策未完全收效 不可能7月完結疫情

袁國勇指出，參考2003年本港的沙士隔離政策，只把所有發燒、肺炎病徵的患者及緊密接觸者全部隔離，6個月內便能控制疫情。但參考今次研究結果，他認為若要重用這隔離方法，對付新型冠狀病毒疫情是一定不可行，未能完全收效。

他指現時所做的隔離政策，只會令市民得以繼續生活，以及醫療系統不進入癱瘓，情況不會像紐約、英國般。但卻不可能在7月之前，令生活完全回復正常，令新型冠狀病毒消失，形容這是一點可能也沒有。

袁又稱部分正接受檢疫的隔離人士，隔離期間沒有發病。他認為所有接受隔離者應在放疫監前進行化驗，確定對病毒呈陰性才可離開。不過他坦言本港試劑不足，未必能為隔離者於進入檢疫中心時，以及離開前，進行兩次或以上測試。

至於應否延長隔離期，而非縮短至逗留於檢疫中心10天就可以離開；袁國勇稱新冠病毒潛伏期由25至30日都有，但以本港隔離中心的容量而言，未必做到，認為整個隔離期維持14天是可靠。

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記者：吳卓峰