【流浪狗慘況】唐狗媽媽帶2狗BB流浪覓食　餓極俯身摷車站垃圾桶令人痛心

▲ 近日網絡廣傳一張狗媽媽帶幼犬找食物相片，叫人心痛。

近日，網絡群組討論區廣傳一張狗媽媽跟2隻狗BB覓食的圖片，畫面叫人感到痛心，網民表示狗隻充滿人性，希望大家即使不愛牠們，也不要傷害，並支持領養流浪狗，給牠們一個家。

昨日（10日），在Facebook群組「 巴打絲打 Facebook Club」有網民上載一張網絡圖片，有關圖片並非在香港拍攝，未有標明地點，有指是在歐美或馬來西亞拍攝的。在一處車站，有一隻成犬帶著2隻幼犬，牠們走到車站，而圖中的成犬是狗媽媽，因看到牠身上因為哺乳而腫起的乳房。

狗媽媽帶著兩小狗到垃圾桶找食物，牠站起來俯身摷垃圾桶，而2隻狗在媽媽身邊乖乖坐著等待，牠們仰望媽媽，似是期待找到食物。此張相片叫人感到痛心，轉載的網民有感︰

浪浪的生活已經很慘，生活朝夕不保，餐風露宿，盼見到這情景的任何人，一定要伸出援手。

▲ 近日本港網絡廣傳一張狗媽媽帶幼犬找食物相片，事發地點在外國。（圖片︰網上圖片）

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呼籲大眾關注動物慘況

網民希望大家見到流浪貓狗之時，除了拍照讓更多人看到，叫人關注動物之外，希望大家給牠們一點食物、一點溫暖，甚至領養牠們。

有關帖文及相關報道亦在各大貓狗群組廣傳，照片感動網民，令人感受到狗媽媽的母愛，同時也讓人心酸流浪動物的苦況。網民留言叫大家多愛護動物︰「假如你係驚狗或者唔鍾意狗，懇請你避開佢，請求唔好傷害」及「希望有好心人可以俾温暖嘅家佢哋，唔使喺外面風吹雨打，唔駛捱餓」等等。

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責任編輯︰熊詠思