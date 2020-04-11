【飛沫播毒】3D模擬新冠肺炎患者超市咳嗽　芬蘭研究：病毒飛沫可在室內漂浮6分鐘

▲ 芬蘭有大學研究以3D動畫，模擬新冠肺炎患者於超市咳嗽，發現病毒飛沫可在室內漂浮6分鐘。

新冠肺炎病毒經呼吸道飛沫傳播，亦可通過接觸傳播。本港衞生防護中心指，與確診者面對面談話約15分鐘，有機會接觸到患者的飛沫而受到感染。近日芬蘭有大學研究以3D動畫，模擬新冠肺炎患者於超市咳嗽，發現病毒飛沫可在室內漂浮6分鐘，增加感染風險。

病毒飛沫6分鐘才散去

據英國《每日郵報》報道，芬蘭阿爾托大學（Aalto University）的研究人員以3D動畫，模擬新冠肺炎患者於超市咳嗽的場景，其釋出的病毒飛沫如何相隔兩個超市貨架，仍能散播病毒，感染其他在超市購物的顧客。

從3D動畫可見，患者於超市咳嗽後，帶有病毒的飛沫在附近擴散，需要約6分鐘才慢慢散去。

▲ 新冠肺炎患者的飛沫相隔兩個超市貨架，仍能散播病毒。（影片截圖）

阿爾託大學助理教授Ville Vuorinen表示，即使新冠肺炎患者咳嗽後離開，細過20微米的飛沫微粒還是會散開，病毒飛沫亦會傳入附近其他人的呼吸道中。此外，慢跑者之間即使相距1.8米，若其中有新冠肺炎患者，他亦可能感染其他慢跑者。

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超市籲顧客保持2米距離

參與研究的除了阿爾託大學，還有芬蘭VTT技術研究中心、芬蘭氣象研究所的專家。芬蘭衞生與福利研究所首席專家Jussi Sane建議市民︰

如果你身體不適，請待在家中，並與所有人保持社交距離，咳嗽時用衫袖掩或紙巾遮掩，並注意雙手保持清潔衞生。

英國的超市已規定顧客在走道間保持2米距離，亦限制每次進入超市的人數，因此超市外出現排隊等候進入超市購物的人龍。

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責任編輯︰駱秀玲