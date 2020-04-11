【樂壇遺珠】趙學而樂壇失意轉拍劇　翻唱《少女的祈禱》獲讚：樂壇遺珠【有片】

▲ 3位歌手翻唱《少女的祈禱》各有風格。

趙學而現在為ViuTV音樂節目《CHILL CLUB》擔任主持，早前趙學而在《CHILL CLUB》翻唱楊千嬅代表作《少女的祈禱》引起迴響，網民激讚趙學而實力雄厚，更將趙學而封為「樂壇遺珠」。其實多年來《少女的祈禱》曾有不少歌手翻唱，給予《少女的祈禱》不同特色。

《CHILL CLUB》其中一集主題為「四台冠軍歌」，身為主持的趙學而和羅敏莊獻唱《少女的祈禱》及《夕陽無限好》，嘉賓余香凝和阮兆祥則表演《捨不得你》及《男人最痛》。

趙學而走出情緒病紅館開騷：「樂壇小強」不易做【有片】

▲ 趙學而獲網民力讚。（經濟日報照片）

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當中趙學而和羅敏莊的表演引起觀眾高度關注，更有不少觀眾留言表示兩位唱得之人生不逢時。二人唱歌時的咬字清晰令人聽上去非常舒服，有觀眾甚至形容趙學而在唱歌時能完美隱藏呼吸聲。

歌手出道

1988年，趙學而參加TVB和華星唱片舉辦的新秀歌唱比賽，可惜30強止步，最後加入TVB藝員訓練班第3期藝員進修班成為旗下藝員，並成為《娛樂新聞眼》、《都市閒情》及《婦女新姿》等節目主持。

後來趙學而在一次眾聲合輯中受到飛圖唱片公司老闆葉志銘賞識，1994年以歌手身份重新出道，首張個人EP《反叛情歌》推出後成績不俗。後來飛圖唱片被英皇收購。

▲ 趙學而曾參加新秀歌唱比賽。（網上圖片）

2001年，趙學而因音樂理念和唱片公司不同而解約，令她淡出樂壇轉戰電視圈，《皆大歡喜》二少奶林玉露一角亦令趙學而人氣攀升。

張敬軒版本

《少女的祈禱》是楊千嬅在2000年推出的一首粵語歌，亦令楊千嬅登上天后寶座，橫掃《四台聯頒音樂大獎》「歌曲大獎」和《十大勁歌金曲頒獎典禮》「金曲金獎」兩大最高榮譽金曲獎項，其後獲得不少人翻唱。

▲ 張敬軒是公認唱得之人。（取自張敬軒IG）

2013年，張敬軒翻唱《少女的祈禱》並翻拍成MV，有網民笑言應改成《少男的祈禱》。

張敬軒的版本改成較柔和的曲風，在鋼琴聲的襯托下由張敬軒細緻演繹成為不少人心目中的《少女的祈禱》。

汪明荃版本

▲ 楊千嬅因汪明荃而感動落淚。（網上圖片）

汪明荃曾在楊千嬅的演唱會，以嘉賓身份翻唱《少女的祈禱》，粵劇功底深厚的汪明荃一身日本娃娃的打扮，以獨特的唱腔唱出《少女的祈禱》，當時楊千嬅更在台下感動落淚。

現時汪明荃版本的《少女的祈禱》仍然能在卡啦OK點播，是汪明荃和楊千嬅忠實粉絲的必點歌曲。

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