【娛圈揭秘】《二月廿九》張松枝為一事離開TVB　自責要太太分擔家庭支出

▲ 張松枝接受商台《1圈圈 星光背後》訪問。

現年53歲，有「翻版孔劉」之稱的綠葉王張松枝，今日（4月11日）接受商台《1圈圈 星光背後》的主持人梁泰來訪問。張松枝之前於ViuTV的《二月廿九》演辰叔一角獲讚，吐氣揚眉。

張松枝在16歲被發掘做模特兒開始，拍下過千首卡拉OK MV。在節目中，張松枝剖白90年代初，曾日拍4首歌，一天收入過千。但因為年青大洗，剩錢不多：「年青一定大洗，又買衫又有去蒲，之後入TVB人工不高，也是沒錢剩的原因。」

▲ 《二月廿九》內，辰叔與Yeesa的父女情感動人心。（影片截圖）

張松枝被家型演二世祖

1994年，張松枝因TVB成立經理人部門獲邀加盟大台，憑《茶是故鄉濃》被定型成為劇集「御用二世祖」。

他坦言早年演奸角爆騷收入還算可以，但及至2008年已想過不再續約離巢：「08年結了婚已不想續約，每次也是高層說之後有好角色才留下來，但之後公司政策令合約轉變，心灰意冷是因為收入根本不能生活。」

張松枝還爆在2012年劈炮離開TVB的導火線：「沒幻想過當主角，只渴望做到二線便心足。但之後的角色戲份越來越少，到PA度期說監製想我演某角色，收到劇本後發現那角色名都無，只是大夥兒喊一句對白：『你好快啲還錢！』便決絕不接，也對公司再沒任何期望。」

▲ 張松枝在《二月廿九》演出獲網民大讚。（影片截圖）

張松枝感有負太太



張松枝在2008年與林峰的化妝師結婚，二人於2009年誕下兒子。張松枝感激太太一直支持他離開大台外，也感謝太太無私對家庭的付出。

在節目中，他說：「我覺得是我害了我太太，要是她沒跟我結婚，她的化妝生意會更加好！坦白說，失意時，許多家庭支出也是她負責，作為男人，像是欠了太太很多，希望將來能夠補償吧。」