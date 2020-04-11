【袁國勇團隊】全球首個體外肺組織模型揭病毒肆虐之謎　病毒在體內繁殖如「忍者」

▲ 港大研究團隊指新冠病毒可以在體內大量繁殖，卻會抑制免疫反應，令患者沒有明顯徵狀。

港大微生物學系以及瑪麗醫院的研究團隊今日（11日）公布有關全世界首項研究，利用人體外的肺部氣管模型，比較2019年新型冠狀病毒質2003年沙士冠狀病毒的感染人體情況，發現新冠病毒的特性，可製造出來的病毒量是沙士病毒量的3倍。

【袁國勇專訪】港大研究揭新冠病毒肆虐全球之謎 袁國勇：製造病毒量是沙士病毒量的3倍

港大微生物學系臨牀助理教授陳福和指是次疫症傳播速度很快，而且疫情時間很長，今次市民經常擔心自己是否隱形患者，「放假都不安樂」，而且在3至4個月內，全球已有逾10萬人死亡，研究團隊要解釋，為何人傳人如此厲害？為何很多病人沒有徵狀？甚至在社區及醫院引起爆發及源頭。

▲ 港大微生物學系臨牀助理教授陳福和形容新冠病毒可以令人沒有明顯的徵狀。（資料圖片）

他表示研究獲得瑪麗醫院心胸肺外科協助，利用需要切除肺腫瘤的患者，在實驗室做感染的實驗，研究人員將肺組織切小很多份，可以直接比較新型冠狀病毒以及沙士冠狀病毒的情況。

【袁國勇專訪】面對批評「梗有少少激氣」 袁國勇：個人榮辱不重要最重要香港成功抗疫

他解釋以利用肺癌症病人同意使用的部分正常肺部組織，比較沙士冠狀病毒和新冠病毒的特性，發現後者可製造出來的病毒量是沙士病毒量的3倍；而患者感染沙士病毒後，人類細胞受體會產生先天性免疫反應，製造可防止細胞被進一步感染的干擾素，及產生炎症細胞因子，致有明顯病徵出現，發高燒、很快有嚴重肺炎、呼吸衰竭需入院，而帶病毒量最高峰為感染後7至10日，是最易傳染他人的時期，但病人已入院，故造成社區傳播的風險較低。

【袁國勇專訪】袁國勇分享在升降機內防感染小秘密 自己憑一種運動減壓強身健體

港大微生物學系陳福和指出有關研究亦解釋了新冠病毒雖也會「撳低」干擾素，但卻無法產生炎症細胞因子，故在身體似隱者，不易引起發炎的因子，令身體免疫反應好低，在身體內好似「忍者」，手段很「犀利」:

感染你身體首48小時，一直在身體繁殖，但沒有反炎反應，引致你身體沒有釋出干擾素，這個是很厲害的手段，不似當年沙士病毒可以引起明顯的反應，令身體可以對付，令不少患者的病毒數量很高，有10歲小朋友沒有徵狀，但肺花哂，而且病毒量很高！

▲ 袁國勇領導的團隊，發現新冠病毒的在身體可以無聲地繁殖。（資料圖片）

港大微生物學系講座教授袁國勇指出研究解釋了為何病人的病毒數量很高，但可以沒有徵狀，現在本港出現第二波的疫情似有回落之勢，但港人不可以鬆懈，一定繼續有個人衞生及社交距離，現在本港的抗疫要持續，在7月前令新冠病毒消失，完全沒有可能，即看：https://bit.ly/39XVTg0

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

記者：伍瑋瑋