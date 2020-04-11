【港大研究】袁國勇籲港人繼續抗疫　指香港是世上其中一個最安全地方

▲ 袁國勇引用外界講法稱，香港是全世界其中一個最安全的地方。（資料圖片）

袁國勇港大團隊研究發現，新冠病毒於肺部製造的病毒量，比2003年的沙士病毒量多3倍。港大微生物學系講座教授袁國勇認為，香港社會的抗疫策略正確，港府有推出政策，市民合作抗疫，加上香港醫療系統無崩潰，他引述外界有說法稱，全世界其中一個最安全的地方，就是香港。

袁國勇稱，現在香港對抗疫情的做法是正確，認為大家都要讚政府，形容政府不是甚麼都無做，都有推出政策。

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袁國勇又稱，現時本港醫療系統未崩潰，嚴重的患者可以使用呼吸機，香港的醫療系統仍然可以支援入院患者，患者在香港接受治療，生存機會是高的。



我敢講即使港人感染了，都可以生存下去，現時大家有個說法，就是全世界其中一個最安全的地方，就是香港。



他續稱，所有本港市民已盡力抗疫，又形容政府「無做野」並非真確，盼市民繼續合作抗疫。

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記者：吳卓峰