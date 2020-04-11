【齊心抗疫】鄭秀文李珊珊落區派防疫物品　Sammi憂基層失業生活雪上加霜

新冠肺炎肆虐，不少藝人也落區派發防疫物資給有需要人士，當中天后鄭秀文（Sammi）更不是只落區一次，而是大約每周都落區一次派物資。

昨日（4月11日），Sammi與好友李珊珊又再出動到社區送暖，她除到公園向長者送口罩，還到屋邨給長者送物資，而這令Sammi有所體會，她上載一條並寫長文寫：

有吃，能飽肚。有衣，能暖身。有愛，能接收與給予。還有，天父滿滿的愛。我還求什麼？ 但願能繼續為社區盡點力。

今天再走入社區，看到基層朋友們的各式艱難。世界上正有大量的人失業的失業，吃不飽的吃不飽（想起那些老人家僅僅為了一個填肚的飯盒撲來撲去🥺）沒口罩的沒口罩，想起那些住在劏房和板間房的朋友們，只能在斗室百般忍耐著疫情。🥺

細想，我們能夠在安在家中有空間做運動，都成了一種祝福。幸福，不是必然。足夠，不是必然。很多人其實生活在「缺乏」當中。

這疫情似乎令我們喪失了很多娛樂享樂，也許也是一次精神靈魂的喚醒？世界行到這一步，憂慮和未知數充斥世界，我們到底如何自處以及想成為一個怎樣的人？

很多人正為生計而苦苦發愁，每一口飯和賴以生計的飯碗都隨時失掉，每天戴上口罩就像已經穿上了盔甲，仍得在外奔波勞碌為生計苦拼苦撐苦捱，全世界的醫護也正在為拯救和照顧生命而冒險站在最危險的前缐奮力付出著.....多謝醫護們。多謝你們。❤️

今天，mi能夠再走進社區儘點己力是最充實和有意義的一天。