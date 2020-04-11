【新冠肺炎】 萬寧開賣日韓高防護口罩　 約40間分店有售日本「三次元」掀人龍搶購潮

▲ 有網民發現全港多間萬寧今日（11日）開賣日韓口罩。

本港口罩供應紓緩，可是高防護的日本口罩依然一罩難求，非常渴市。近日有網民已報料萬寧不時有少量口罩發售，今日（11日），更有網民發現全港多間萬寧都開賣口罩，更是日韓屬於高防護級別的品牌。

萬寧未有在網頁預告，今日（11日）突發在約40間分店發售多款日韓口罩，有網民發現早上多間萬寧分店出現人龍，並在Facebook群組「口罩分享區」發帖報料，表示「今日萬寧開賣三次元」，其他網民亦在帖文留言區分享更多資料及相片。

見有日本及韓國的口罩款式，部分款式包括日本三次元口罩（14.5cm/17.5cm）售 $35/5片 、日本超立體口罩售$23.9/7片，以及韓國Dr.GUARD口罩售$15.9/5片。

現人龍搶購

由於口罩貨存量有限，故設有購買上限，網民報料每間指定分店規定每人限買10個或2包口罩，確保有更多人可買到口罩。亦見多名網民分享今次終於成功入手口罩，提醒大家盡快前往購買。

據知是次開賣口罩的分店共約40間，今早多間分店外已出現排隊人龍，部分分店更需截龍。

出售口罩部分萬寧指定分店：

香港島包括︰國際金融中心、華光勵精中心、總統戲院、北角城、康橋大廈、太古城

九龍包括︰星光行、新中港城、海港城、圓方、雅蘭中心、慈雲山中心、秀茂坪商場、荷里活廣場、淘大商場、創紀之城、德褔中心

新界包括︰東港城、荃錦中心、葵芳、石籬商場第二期、新城市廣場一期、上水廣場、元朗廣場、光華中心、天澤商場

然而，有網民表示有關口罩很快被搶購一空，更發現有人高價在網上謀利。另有網民分享萬寧不是首次突發賣口罩，如有之前早已發現美孚分店有售口罩，教路多逛一些較大型的萬寧分店去碰運氣。

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責任編輯︰王俊賢