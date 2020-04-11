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【新冠肺炎】新家居檢疫「10+4」措施今日實行　37人從檢疫中心回家再隔離

社會 16:53 2020/04/11

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熱門 消委會 許冠傑 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

新的檢疫措施下，張竹君指出今日有37人需要回家接受檢疫。（黃建輝攝）

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，衞生防護中心下午（11日）公布最新疫情，新增11宗確診個案，10名患者有外遊紀錄，累計確診個案1000宗，另有一宗是疑似個案，合計病例1001宗。

【新冠肺炎】本港新增11宗確診累計病例達千宗　涉秘魯返港及酒吧群組

衞生署早前因檢疫中心用量上升，今日起讓部分檢測呈陰性的密切接觸者提早回家，只需在檢疫中心留10日，其餘4日可在家檢疫。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，已有37名人士適合在家檢疫，他們全都是緊密接觸者一般需要接受28日的醫學監察。

至於有研究指，本地個案的傳染率比輸入個案率高是可以理解的，因為輸入個案沒有太多接觸者，一般在家中或者酒店確診，但本地個案很多時候沒有留意自己可能是患者，很多時仍有社交活動，傳播率會高，希望可以將這方面的個案減低。

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記者：伍瑋瑋、陳宛彤

衞生署 隔離營 肺炎 疫情 衞生防護中心 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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