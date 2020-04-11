【新冠肺炎】首度用人工肺75歲患婦仍命危　46歲男警仍用呼吸機接受治療

▲ 醫管局指仍有14名入院患者情況危殆。

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，衞生防護中心下午（11日）公布最新疫情，新增11宗確診個案，累計確診個案突破千宗，累積至1001宗。醫管局稱，昨日（10日）起使用人工肺接受治療的75歲女患者，情況仍然危殆。至於仍在深切治療部的46歲男警長，仍要使用呼吸機及抗病毒藥物接受治療。

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75歲女患者用人工肺治療 仍命危

醫管局總行政經理何婉霞稱，經過一天使用人工肺治療後，75歲女患者情況仍然危殆，仍需時觀察病情對病人的效果。

翻查資料，首名使用人工肺的病人，是第595號個案，75歲女病人於3月29日確診，家住坪洲嘉暉花園，屬輸入個案。2月26日至3月26日曾到美國及加拿大，確診前正接受家居強制檢疫。

▲ 醫管局總行政經理何婉霞稱，首名使用人工肺接受治療的75歲女患者，情況仍然危殆。（黃建輝攝）

46歲男警長無長期病患

至於第854號個案，涉一名46歲男警長，仍在伊利沙伯醫院深切治療部留醫。何婉霞稱，他的呼吸情況不理想，仍在用呼吸機，有用抗病毒藥物接受治療。她稱明白外界欲知道病人的病況惡化原因，但仍需臨床診斷才能掌握。

她舉例外國也有案例，有較年輕病人無長期病患，也會病情惡化，但成因仍有待研究。她補充，該名男警無長期病患。

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記者：吳卓峰