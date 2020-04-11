【令人髮指】25歲女子懷孕兩個月突流產疑染疫住院　遭醫生性侵出血不止亡

▲ 25歲女子懷孕兩個月突流產，疑感染新冠肺炎住院，遭醫生性侵出血不止亡。

新冠肺炎疫情蔓延全球，當中印度確診個案增至7600宗，在非常時期下，竟傳出一宗醫生性侵案。一名本來懷有2個月身孕的25歲女子，因不幸流產送院，醫生懷疑她感染新冠肺炎，於是安排她住院隔離等候檢測，未料隔離期間，女子遭醫生多次性侵，最終因下體出血不止死亡。

綜合印度媒體報道，案件發生於印度比哈爾（Bihar），受害人為一名25歲的女子，她原本懷有2個月身孕，但上月不幸流產，由於出現出血問題，她的丈夫於上月27日將她送院求診。後來醫生懷疑她感染新冠肺炎，於是安排她進行檢測，期間在隔離病房留醫，等待結果出爐。

女子於4月1日入住隔離房，未料隔離期間，負責醫生竟以檢查為藉口，多次進入病房對女子性侵。直到3日檢測結果出爐，女子對新冠肺炎呈陰性獲准出院，但女子回家後一直處於驚嚇的狀態，經家人詢問後，才得知她在醫院遭到性侵。惟女子於6日因下體大量出血不止身亡。

其後警方翻查醫院病房外的CCTV（閉路電視）畫面，發現2名穿著醫師袍的人曾進入病房內，目前已經將他們逮捕，以作進一步調查。

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責任編輯：羅嘉欣