【新冠肺炎】醫管局正研究重開部分非緊急醫療服務

▲ 何婉霞指，正在研究重開部分非緊急服務醫療服務。(()

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，衞生防護中心下午公布最新疫情，本港最新確診感染人數為11宗，6男5女，當中10宗都有外遊紀錄。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，截至今日下午為止，本港有335宗康復個案，650位就診人數中，有14名危殆、１0位嚴重，626情況穩定。

首位用人工肺治療病人仍危殆

當局昨公布首位病人（第595號個案，75歲女病人）正使用人工肺協助治療，何婉霞今日補充指，該位病人情況仍然危殆，仍需觀察人工肺協助治療的效果。有記者問及另一位854號（46歲男警長）的情況，何婉霞指出，該病人呼吸情況不理想，但暫時只可以發布病情現象，背後原因仍要更多臨床診斷資料。她續指，發現數宗沒有長期病患40多歲病人，情況突然惡化，睇到外國亦有例子，年輕病患者情況會突然惡化，但原因需要研究，需要有更多外國數據。

30位病人曾使用新藥瑞德西韋

本港參與新抗病毒藥物「瑞德西韋」臨牀研究，何婉霞指出，有30位病人曾接受臨床測試，未見嚴重副作用，她印象中有個位數字用過藥物的患者已出院。但她指在藥物效果方面，不能單獨看香港的數據，因為要有統計學上顯著性，要有大規模的數量。但從部分臨床病人觀察，見到對病人退燒有效果。

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她又指，正在研究重開部分非緊急服務醫療服務，包括手術，非專科門診，因疫情為長期，其他病的病人亦要支援，但要整體從人手、保護裝備等做考慮，仍在做分析研究。

記者: 周俊霖

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