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【新冠肺炎】29歲女患者屬本地個案涉酒吧群組　其男友早前也確診

社會 17:14 2020/04/11

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熱門 消委會 許冠傑 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

酒吧群組已出現二代傳播，累計有80多人受感染。

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，衞生防護中心下午（11日）公布最新疫情，新增11宗確診個案，當中1宗是本地感染，衞生防護中心相信跟酒吧感染群組「All Night Long」有關，一名29歲女病人染疫。

【新冠肺炎】本港新增11宗確診累計病例達千宗　涉秘魯返港及酒吧群組

疑屬本地感染的29歲女病人，是998宗個案，無外遊紀錄。病人於上月25日開始發病，有咳嗽病徵，現時於瑪嘉烈醫院留醫。該女病人3月曾到過酒吧「All Night Long」，昨日（10日）其男友也被確診，但男友未曾到過「All Night Long」，疑屬二次傳播。

再有ALL NIGHT LONG酒吧感染群組的確診個案。（資料圖片）

有關29歲女病人的男友，涉及第976宗個案，患者28歲無外遊紀錄，曾有發燒、失去嗅覺等病徵，昨被確診，留醫屯門醫院。

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記者：吳卓峰

新冠肺炎 酒吧 新冠肺炎疫情 衞生防護中心 疫情

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