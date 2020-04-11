【無敵姐姐】外傭做好家頭細務兼愛錫兩女　僱主感恩︰搵到一個好姐姐勝過任何事

▲ 有媽媽大讚外傭不但做好家頭細務，而且很愛錫她的兩名女兒。

好姐姐可遇不可求！繼日前有兩孩媽媽於社交媒體分享，家有潔癖外傭洗到全屋乾淨企理，令一眾媽媽羨慕後，又有媽媽大讚外傭幫到手，不但做好家頭細務，清潔煮食不用擔心，而且很愛錫她的兩名女兒。

姐姐盡責又窩心

該名媽媽於Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖文，寫道「呢個姐姐真係要表揚佢」。她指外傭「勁錫我兩個囡，兩個囡都好痴佢」，又讚揚她長期好笑容，而且很受教︰

我煮野嗰時又會入嚟問我點煮，叫我教佢。

在新冠肺炎疫情下，僱主都希望外傭姐姐配合，注重家居衞生。媽媽表示姐姐「執嘢抹嘢又乾淨」，即使她有時因煮食弄至廚房混亂，姐姐亦不會黑面，還笑著跟她說沒問題，會清潔妥當。

好外傭難求

媽媽指姐姐很窩心，當她外出時姐姐會跟她說 「take care」，又稱會照顧她的女兒，請她不要擔心。姐姐照顧好女兒三餐，她很放心。好姐姐難求，她感嘆︰

搵到一個好姐姐勝過任何事情。

媽媽留言表示，家中的29歲菲傭初次來港工作，在她家已工作了7個多月。她之前也遇過很差的外傭，換了幾個才終於找到一個好姐姐。她認為姐姐「錫小朋友就得」，與姐姐溝通「最重要是將心比心，你對佢好，佢就對你好」。

【絕世好姐姐】潔癖外傭洗到全屋乾淨企理舊煲立立令 僱主大讚︰好姐姐真係難求

網民︰好過中六合彩

看到媽媽的分享後，一眾網民大表羨慕。有網民表示︰

請到一個好工人佢又幫到你，又不用勞氣，真係難過中六合彩！

不過，由於這名姐姐未做滿一年，有網民認為很多姐姐最初的表現都很好，之後會慢慢退步，因此有網民留言︰

可以堅持到最後先係好工人。

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責任編輯︰駱秀玲