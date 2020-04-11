  • 24°C
香港時間 : 2020411日 (六) 18:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 許冠傑 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【DIRTY TEAM】全身包實仍被舊症病人一眼認出　女醫生感欣慰獲病人肯定

社會 18:16 2020/04/11

分享：

熱門 消委會 許冠傑 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

張嘉雯醫生的信念，「有需要我嘅地方，我就會想加入幫手。」（中大醫學院fb）

在Dirty Team內工作，醫生要全身穿起防護裝備，「包到實一實」，只餘下一雙眼。但仍有舊症病人單憑聲線，就認出眼前的診症醫生。

毅然轉入Dirty Team的內科及藥物治療科專科醫生張嘉雯被認出，她說這光景令人感動，可惜是病人最終離世，不敵病魔。

【DIRTY TEAM】內科主管因遺失鋼筆悟抗疫真理 　更愛錫同事不應讓他們工作太久

張嘉雯曾於血液科工作，早前轉了組往威爾斯醫院Dirty Team。這天她為一名疑似患者進行檢查，男病人60多歲，有長期病紀錄，張嘉雯說他似曾相識。

我穿上全套防護裝備，只剩一對眼睛讓人看見，佢都應該唔認得我啦。

病人兩年前跟張嘉雯結緣，當時他有急性白血病。這天張嘉雯向病人解釋完病情後，病人隨即問她：

咦？點解你喺度嘅，你唔係喺我哋個日間病房咩？

這次「重遇」，張嘉雯說印象深刻。後來病人對新冠病毒檢測呈陰性，可返回普通病房留醫，臨走前再問她一句：

落去係咪你睇返我呀？

然而二人無緣再見，張嘉雯透過文本發現，最終病人因長期病併發肺炎，已經過身。

在威爾斯醫院的Dirty Team中，張嘉雯（左）跟內科部門主管周啟明合作無間。（中大醫學院fb）

張嘉雯：開心被病人肯定

張嘉雯稱，雖然那次是最後一次跟病人相遇，但她感受到病人對她的看法。

嗰一刻我其實好開心嘅，因為佢肯定了我，之前一段時間對佢嘅照顧。

其實我哋用心去照顧病人嘅時候，佢地係會知道，即使全身穿上保護裝備，也會認得我。

Dirty Team各自分工　醫護要虛心合作

張嘉雯稱Dirty Team各人也發揮不同角色，病人需要醫護用心照顧，團隊需要各人虛心合作。她就保持住年少時，立志行醫的初心：

有需要我嘅地方，我就會想加入幫手。

中大醫學院在社交媒體，公開這段小故事。

【港大研究】全球首個體外肺組織研究揭病毒肆虐之謎　病毒在體內如「忍者」

【港大研究】袁國勇：本港第二波爆發正回落　現行隔離政策不可能7月撲滅疫情

【港大研究】袁國勇籲港人繼續抗疫　指香港是世上其中一個最安全地方

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aI

記者：吳卓峰

新冠肺炎 新冠肺炎疫情 張嘉雯 治療 疫情

最高瀏覽

【食用安全】在家煮飯食得安心　19款不含黄曲霉毒素豉油免傷肝中毒【附完整名單】
17:42 2020/04/10
【食用安全】在家煮飯食得安心　19款不含黄曲霉毒素豉油免傷肝中毒【附完整名單】
【港產口罩供應】Oxyair Mask HK VFE測試結果將出爐　口罩預售日順延至4月15日【附購買方法】
11:00 2020/04/10
【港產口罩供應】Oxyair Mask HK VFE測試結果將出爐　口罩預售日順延至4月15日【附購買方法】
【投資有道】容祖兒手持12個物業總值4億　Joey從木屋區搬到淺水灣豪宅
10:24 2020/04/10
【投資有道】容祖兒手持12個物業總值4億　Joey從木屋區搬到淺水灣豪宅