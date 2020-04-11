【許冠傑演唱會】《同舟共濟Online Concert》周日舉行　歌神阿Sam呼籲樂迷勿往現場

▲ 歌神阿Sam網上直播演唱會《2020許冠傑Online Concert》將於周日（4月12日）舉行。

香港樂壇歌神許冠傑（Sam）將於本周日（4月12日）舉行《2020許冠傑Online Concert》網上音樂會，為前通利琴行工程部失業員工加油，並為香港人醫護人員打氣。

《2020許冠傑Online Concert》於網上直播，屆時全球樂迷可透過多個本地傳統電子媒體及網上媒體，包括TOPick fcaebook免費欣賞。

雖然今次只是1小時的免費騷，Sam也絕不欺場，連日來不斷練歌。是次演出的主創人之一及當日司儀阿旦鄭丹瑞，在今天與許冠傑綵排時，抽出時間拍了一段片。

大會原定許冠傑是次演出自彈自唱12首經典歌，但阿旦在片中透露，許冠傑在綵排覺「唔夠喉」要再加歌。

另外，鄭丹瑞代阿Sam呼籲歌迷千萬不要前往演出現場，免造成人群聚集，並再三強調大會絕不開放予工作人員以外人士進入。

鄭丹瑞稱，屆時將於5時半左右，有一個全球大合唱《鐵塔凌雲》、《浪子心聲》、《同舟共濟》三首歌，大家透過電視或網上直播，一同高唱這三首金曲。

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