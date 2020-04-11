【囤積成癮】港太網購日韓衫變日韓口罩　老公大呻︰我老婆係儲口罩狂

▲ 本港有太太在疫情下瘋狂網購口罩，丈夫勸阻不了。

新冠肺炎疫情下，人人口罩不離身，搶購口罩像變成常態。李先生的妻子亦加入搶口罩潮之列。李氏夫妻沒有孩子，兩人屬於中產一族，家住自己的物業，過往一年去數次旅行，太太可說是典型的港女，愛網購買衫，尤愛儲名牌廚具。在疫情下，李太轉而購買口罩，成為儲口罩狂，丈夫阻止不了。

李先生展示相片，拍攝了家中部分口罩，見圖片主要是日本牌子，包括三次元、松本清、Nepia企鵝仔、IRIS healthcare、大人之贅沢等等，亦有各款韓國KF94、泰國3M及美國口罩等，叫人大開眼界。他表示全部都是太太購入︰

我之前沒為意老婆買了那麼多口罩，只知她在新年前早已找相熟的代購買日本口罩，據知大約不到$100一盒30/50個日本口罩，當時我跟她說去樓下藥房買$50一大盒夠用。

網購口罩成樂趣

家中不缺口罩，可是李太像購買口罩成癮，更是主攻日本口罩，表示其他地方口罩用料及品質檢查較差，她曾用越南口罩令皮膚敏感痕癢，之後更變本加厲去購入日本口罩，亦有購入韓國口罩，可是日牌仍是她最愛。

李先生有點無奈指太太一直有儲法國名牌廚具Le Creuset，如「LC達人」，現時卻變成半個口罩專家，愛試用不同日本的口罩。

之前她經常跟我說甚麼花花煲、頭盔、心形碟，單是粉紅色好像分Chiffon Pink、Shell Pink、Cherry Blossom及Rose Quartz等。老婆依家瘋狂買口罩，改同我講甚麼BFE、PFE、VFE、KF94、KF99，聽到我頭暈……

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勸阻不了太太囤口罩

李太之前常網購買日韓時裝，疫情下買少了衣服化妝品，卻換成網購口罩及防疫產品，家中不時收到郵包紙箱。老公大呻有勸說老婆不要囤積口罩，卻換來夫妻關係緊張。

老婆委屈表示都是為保障家人健康，認為日本牌子口罩是信心保證，料靚又高防護。確實，她送了一些口罩給老爺奶奶及親戚，我們沒有試過要撲口罩，而不少同事都羨慕我有靚口罩用。

李生不敢進一步追問口罩的價錢，估計最貴要$20元一個，現時他只是聽太太開心分享這款貼面不侷促、那款印有可愛印花。李先生笑說︰

好在我們沒有小朋友，否則她一定瘋狂買兒童口罩！

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責任編輯︰王俊賢