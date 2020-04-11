【新冠肺炎】本港確診千宗兩成屬源頭不明　曾浩輝分析疫情走勢要看三大因素

▲ 曾浩輝提醒港人繼續抗疫，勿前功盡廢。（資料圖片）

政府的社交平台專頁「添馬台」，刊登衞生防護中心前總監曾浩輝分析疫情走勢，他指出本港新型冠狀病毒確診個案達到1000宗，近日個案宗數似乎回落，疫情的有效傳播數逐漸下降，顯示防疫措施開始見效，但認為個案數目仍然偏多，也有機會在短時間內暴增。

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曾浩輝指出本港疫情出現三步曲，先是內地輸入，然後本地傳播，以及歐美輸入個案。在1000宗個案中，約六成屬輸入個案，兩成多是找到來源的本地個案，餘下不足兩成是源頭不明的本地個案，他指出近日個案宗數似乎回落，顯示防疫措施開始見效。至於之後的疫情會如何，他表示需要視乎三大決定性因素，希望港人密切注意：

1. 環球及內地疫情向好或轉差，環球疫情會否受控，內地疫情會否出現反覆？

2. 香港醫療系統能否守得住，能否找到感染者同接觸者，盡快診斷及隔離檢疫？

3. 市民是否可以繼續忍耐，保持社交距離和做好個人衞生？

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曾浩輝又指出港人已抗疫數個月，堅持了長時間，不要在「臨門一腳前功盡廢」，希望大家都可以做好自己，同心抗疫、切斷疫情傳播鏈，令社會放心一步步恢復日常生活。

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責任編輯：伍瑋瑋