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【許冠傑同舟共濟Online Concert】歌神Sam自小教兒子中文　許冠傑三代同堂享天倫樂

娛樂 23:32 2020/04/11

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熱門 消委會 許冠傑 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

許冠傑三代同堂。(取自facebook)

香港樂壇歌神許冠傑（Sam），將於本周日（4月12日）舉行《2020許冠傑Online Concert》網上音樂會，為前通利琴行工程部失業員工加油，並為香港人醫護人員打氣，全港市民都可免費欣賞。

是次音樂會源起，由許冠傑兒子許懷欣（Ryan）跟製作人蕭潮順提到，父親希望為現在疫情的香港做點事，而促成此免費演出。

Sam大兒子許懷欣繼承父親音樂天份，常為爸爸演唱會任樂手，已結婚生子的懷欣，雖自小在美國長大，但能說流利廣東話。

懷欣繼承父親天份。

許懷欣曾接受TOPick訪問，談及少時候便被家人薰陶喜愛英文。「回想小時候跟家人的溝通都是中英夾雜。母親是美國人，所以我們一家都講英文，但因爸爸職業關係，影響我學中文，跟朋友都是講廣東話。後來去外國讀書才沒機會再講，04年回港，就再慢慢學。」

他說父母採美式教育，較自由開放，不會給予孩子太大壓力。

歌神有個大家庭。(取自facebook)

 Ryan 亦希望孩子多學中文，能說廣東話。「 因我父親（許冠傑）、Uncle Michael（許冠文）整個許氏家庭都是在香港成長，中文亦很好，所以我希望下一代不要忘記這個根源，要了解家族的歷史，不一定要入國際學校，讀本地學校更多機會學到中文。」

懷欣弟弟懷谷現時亦已成家立室，早前榮升爸爸，歌神許冠傑常三代同堂享天倫樂。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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