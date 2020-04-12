【許冠傑同舟共濟Online Concert】歌神Sam免費騷預計5千萬人觀看　許冠傑承諾聘前通利員工

▲ 《2020許冠傑同舟共濟Online Concert》今日舉行。

香港樂壇歌神許冠傑（Sam）將於周日（4月12日）舉行《2020許冠傑同舟共濟Online Concert》網上音樂會，為前通利琴行工程部失業員工加油，並為香港人醫護人員打氣。是次音樂會將在各電子傳媒及網上平台直播，包括TOPick新聞 facebook直播。

是次免費音樂會源起，是因於香港有37年歷史的通利琴行，早前解散工程服務部門。

歌神許冠傑在香港舉行過多逾200場演唱會，不少都由通利琴行工程部製作燈光音響，有報導指通利琴行將解散工程部，多位員工淪失業大軍。

▲ 許冠傑原來在7月於紅館開演唱會，現因疫情取消。（經濟日報圖片）

許冠傑Online騷唱廿首金曲

許冠傑原定今年7月開紅館騷，亦由通利工程部負責部分製作，原定7月開紅館騷許冠傑，因疫情而押後個唱，有指阿Sam獲悉通利工程約21位員工將失業，感到十分難過，因此已率先捐出25萬元給這批員工。

《同舟共濟Online Conceert》製作人蕭潮順接受訪問稱，阿Sam為是次演出認真排線，並由原先預計唱12首歌加碼至20首，大仔許懷欣（Ryan）亦會演唱兩首歌。

▲ 許冠傑積極綵排。（取自facebook）

今次演出原為通利前員工而起，阿Sam亦承諾，待疫情過後有機會再開演唱會，一定再招聘前通利工程部員工合作。」

蕭潮順又指今次演唱會於《健康·旦》facebook和YouTube、許冠傑FB直播外，全球會有40多個平台包括美加、澳洲、台灣、中國和星馬等地同步直播，預計有超過5,000萬人同時收看。

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