【新冠肺炎】政府擬要求所有抵港人士提供深喉唾液樣本檢測　陳肇始：如非必要勿離港

▲ 陳肇始勸喻市民如非必要不要離港，強烈呼籲繼續保持社交距離。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，食物及衞生局局長陳肇始表示，本港近日確診數字雖有回落趨勢，但仍要視乎全球的疫情，強調本港應該繼續嚴陣以待，不能掉以輕心。她又說留意到假日期間多了市民外出，明白市民在疫情下需要休息，但病毒不會休息，又勸喻市民如非必要不要離港，強烈呼籲繼續保持社交距離。

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陳肇始今早（12日）在一個電台節目表示，明日（13日）起所有由美國及歐洲抵港航班、沒有出現病徵的人士必須到亞洲國際博覽館的臨時樣本採集中心，收集深喉唾液樣本，即場等候檢測結果，並計劃擴大至所有抵港人士。

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問及會否再擴大檢測範圍，陳肇始指，現時檢測進度很好，隨著市民對疫情認知提高，普通科門診及私家診所的檢測數字有所上升。她又說，私家醫生的檢測樣本確診數字較高，希望更多私家醫生能協助收集樣本送交化驗，政府會提供物流運送服務，樣本收集點於假日亦會開放運作。

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責任編輯：陳子謙