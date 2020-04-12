【口罩供應】BFE+PFE+VFE≧98%　HKTVmall 4月13日預售口罩3個購買步驟

▲ HKTVmall 4月13日預售口罩。

新冠肺炎疫情持續，社會各界近期陸續在港設廠生產口罩。當中，HKTVmall於4月13日，以隨機抽出3,000人購買口罩，將以「先登記抽籤，中籤後購買」形式開賣口罩，中籤者須成為HKTVmall會員。TOPick 為大家綜合了買HKTVmall口罩須知。

重點1：購買口罩要成為HKTVmall會員

參加口罩抽籤的市民只需要於口罩登記系統，輸入香港流動電話號碼及電郵地址，中籤人士之後會收到手機短訊內有一個兌換碼，或可到HKTVmall應用程式及網頁查看結果。

到開始購買口罩的程序時，中籤人士需要先登記成為HKTVmall會員，並於7天內落訂單購買，付款時輸入兌換碼，口罩會加入購物車。同普通訂單一樣，整張訂單的商品會一齊送到指定送貨地址，或者到自取點收貨。

重點2：口罩規格

經SGS測試符合美國ASTM標準Level 2，BFE≧98% PFE≧98% VFE≧98%

口罩規格，請看【下一頁】

重點3：運費計算方法

運費與HKTVmall平時的安排一樣，免運費金額如下：

普通會員：$500

VIP 會員：$350

自取 (門市、合作商戶及流動自取車)：$200

未買滿以上指定金額，VIP會員運費為$40，普通會員運費為$80。

重點4：下次抽籤的時間

暫時只能公布第一次抽籤日期，往後會待口罩生產到一定數量才會再進行抽籤。

將採「先登記抽籤，中籤後購買」方式

據HKTVmall公布有關「先登記抽籤，中籤後購買」的購買口罩方式，有關步驟如下：

1. 口罩登記系統開放給所有持有有效香港流動電話號碼的人士登記，登記時只需輸入email及香港手提電話號碼，無須使用HKTVmall帳戶都可參加，每個手提電話只能登記一次。

2. HKTVmall會盡快透過手機知訊通知中籤人士，中籤結果亦會在HKTVmall應用程式及網頁內公布，未中籤人士亦會收到相關電郵通知，其資料將會自動保留至下一次抽籤，無需重複登記。

3. 口罩登記系統並非先到先得，總共有7日時間登記。要留意的是，在登記系統按下「確認提交」鍵後，系統會自動彈出「您已成功登記預售商品！」對話框，這才算成功登記。

登記時間：4月13日早上9時至4月19日晚上11點59分

登記網址：https://hktvmall.azureedge.net/

購買口罩日期：4月27日（星期一）至5月3日（星期日）

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責任編輯：羅嘉欣