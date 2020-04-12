【新冠肺炎】陳茂波料本年度財赤多於2766億　樓市跌幅有限非放寬辣招時機

▲ 陳茂波形容疫情令經濟「冰封」，庫房赤字可能比早前宣布新一輪紓困措施時估計的2,766億港元高。（資料圖片）

受新冠肺疫情影響，本港經濟大受影響，財政司司長陳茂波形容疫情令經濟「冰封」，庫房赤字可能比早前宣布新一輪紓困措施時估計的2,766億港元高，又指現時亦不是放寬樓市辣招的時機。

財政司司長陳茂波今早（12日）出席一個電台節目時表示，疫情令現時經濟冰封，需要果斷運用儲備，保住飯碗和元氣，擔心一旦失業率升高，會造成惡性循環。

他指，在制訂財政預算案時，估計今年經濟負增長1.5%，但按現時情況來看，數字或會更差，因外圍經濟環境差，外貿冰封影響政府稅收，加上賣地收入大跌，赤字可能比早前宣布新一輪紓困措施時估計的2,766億港元高。

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陳茂波又指，第二輪防疫抗疫基金的保就業計劃，雖然是向僱主發放款項，但目標仍是幫僱員，只是由於制度所限，難以直接派錢給市民，強調計劃要求僱主不裁員共度時艱，呼籲對僱員收入採取負責任態度，

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至於樓價問題，陳茂波指，政府一直緊盯物業巿場，認為目前樓市調整幅度有限，目前不是合適時候對樓市減辣，擔心巿場會錯誤解讀，一窩蜂將樓價炒上去，重申當局會密切留意情況。

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責任編輯：陳子謙