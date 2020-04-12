【成團出發】縱橫遊推99元華東團一開即成團　衞生防護中心：不建議外遊

▲ 縱橫遊推99元五天華東團，一開即成團。

本港及內地疫情持續，政府都呼籲市民暫勿外遊，並且平日減少外出、減少社交活動。疫情下幾乎所有旅行團都已叫停，近日有多間旅行社都計劃重啟內地旅行團，其中以縱橫遊的99元5日華東團最低價。縱橫遊指，已有十多人報名，可能是疫情後首個出發的旅行團，但能否出發仍視乎實際情況，但承諾如因指定條件未能出發，將免收手續費退款。

縱橫遊：可能是疫情後首個出發的旅行團

特區政府發出的內地入境人士檢疫令將於5月7日結束，現時仍未知道政府會否延長有關措施。多間旅行社已開始計劃重推內地旅行團，並以低價團費作招徠，其中以縱橫遊的99元五天華東團最低價。縱橫遊常務董事袁振寧表示，縱橫遊日前推出多條路線，包括北京、華東及桂林等目地的，其中以華東5天團最快成團，截至昨日已有十多人報名並已成團，形容是「可能是疫情後首個出發的旅行團」。

袁振寧表示，該旅行團將乘搭國泰港龍前往當地，不過屆時能否如期出發，仍要視乎三大因素，包括航空公司會否取消航班、政府會否延長從內地返港人士的檢疫令，以及內地是否允許接待遊客。袁振寧表示，如因上述因素而未能出發，縱橫遊會免收手續費退款。

衞生防護中心：不建議外遊

衞生防護中心傳染病處主任張竹君日前於記者會上亦再次呼籲市民不要外遊，並強調無論目的地在哪都不應外遊：

始終都是一大堆人，如何做社交距離都好難達到，無論目的地是哪里都不建議外遊。

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責任編輯：林卓昕

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