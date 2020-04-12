【豪宅曝光】彭羚望無敵海景做運動　林海峰從勵德邨住到淺水灣豪宅

▲ 彭羚家住南山別墅，家中露台坐擁無敵海景。

新冠肺炎疫情嚴重，早已淡出娛圈的彭羚留家做運動抗疫，並分享健身影片。不少網民都將注意力放於彭羚的海景露台，紛紛對於彭羚和林海峰的家每天能遠眺無敵海景表示羨慕。

彭羚於社交平台分享在露台做「Gyrotonic」（禪柔運動）的影片，並寫道：

Better times will come!

Stay safe, healthy and close to family. Now is the perfect time to try out Gyrokinesis.

All you’ll need is a mat and a stool to join classes at home.

A big shout out to my friends at Isofit who are offering online classes.

Lisa, Jessie & Maria are my classmates when I took my teacher training courses with the most inspiring teacher,

Dawnna Wayburne. Hope you’ll enjoy Gyrokinesis as much as I do. #gyrotonic#gyrokinesis

她大約意思是：「美好的時光將會來臨﹗保持安全，健康及與家人保持親密關係。現在是嘗試禪柔運動的絕佳時機。你只需要墊子和櫈仔，即可在家上課。我向提供網上課程的朋友們大叫。希望你能像我一樣喜歡禪柔運動。」

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▲ 彭羚的露台坐擁無敵海景。（彭羚IG圖片）

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彭羚專心相夫教女

歌后彭羚自1998年與林海峰結婚後，便淡出娛圈，專心照顧。

二人婚後育有兩名女兒林泳和林清，現在兩女分別20歲、15歲。

▲ 彭羚家中有私人健身室。（彭羚IG圖片）

▲ 彭羚家中備有不少健身器材。（彭羚IG圖片）

▲ 從相中見，彭羚家居設計走簡約路線。（彭羚IG圖片）

彭羚熱愛禪柔運動

保養得宜的彭羚經常做運動強健身心，近年她開了一個公開的IG帳戶，不時分享她做運動的情況及心得。

彭羚熱愛禪柔運動，愛妻號林海峰亦為太太買下禪柔運動器材，以及在家中設一個房讓太太做運動。

從彭羚分享做禪柔運動的照片及影片中可見，他們家中的海景露台景觀優美，而客廳則擁有超高樓底配山林景，十分豪華。

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▲ 南山別墅景觀。（《經濟日報》圖片庫）

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據悉，彭羚和林海峰居住的豪宅為位於淺水灣道的南山別墅，該別墅於1974年落成，樓高20層，共40個單位。

前年，一個高層近2000平方呎的單位以9,900萬港元成交，可見住客都是非富則貴的。

▲ 淺水灣南山別墅外貌。 （《經濟日報》圖片庫）

林海峰從公屋搬到別墅

兒時的林海峰在公屋長大，居住於勵德邨，曾與李麗珍丶張國強等是鄰居。

林海峰與彭羚憑才華及努力，如今愛巢於淺水灣道南山別墅，居於該物業的名人有前財政司司長梁錦松及伏明霞夫婦。

事實能夠住在淺水灣道一帶都非富則貴，曾持有或居於淺水灣道沿路其他物業的知名人士包括賭王何鴻燊及夫人梁安琪、鄭裕玲、張學友、袁詠儀及吳君如等。