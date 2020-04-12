【新冠肺炎】11間食肆違防疫規例遭檢控　食環署：違規食肆或不獲防疫抗疫基金資助

▲ 劉利群警告，如果有食肆違規遭檢控，在申請「防疫抗疫基金」資助時，有機會不會獲批。（資料圖片）

港府早前宣布，會繼續實施措施規管食肆，包括餐桌間須有1.5米距離和不得多於4人同桌等，生效日期至4月23日。食環署署長劉利群表示，目前勸喻階段已過，一旦發現食肆違反任何一項規定，會即時檢控，又強調如果有食肆違規遭檢控，在申請「防疫抗疫基金」資助時，有機會不會獲批。

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食環署署長劉利群今早（12日）出席電台節目時說，第二輪的防疫抗疫基金會按照食肆的面積計算資助額，每間持牌食肆可獲25萬至220萬元不等，但食肆負責人須承諾資助期間不會裁員，以及用不少於8成的資助額，支付員工薪酬。

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她又說，首輪「防疫抗疫基金」資助計劃已批出逾2萬個飲食業界申請，涉及約27億元，預計最終會批出37億至38億元。她又指，自加強食肆規管後，食環署巡查3.2萬次，發出1,700次勸喻及11宗檢控。

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責任編輯：陳子謙