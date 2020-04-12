【新冠肺炎】不滿世衞太遲發出警告　特朗普被指將切斷資金以新組織取代世衞

▲ 美國總統特朗普，據報將考慮削減對世衞的資金援助，甚至另設機構取而代之。

新冠肺炎肆虐全球，美國的死亡病例更已超越意大利突破2萬宗，成為全球最多死亡病例的國家。過去一直批評世衞在處理疫情時以中國為中心的美國總統特朗普，據報將考慮削減對世衞的資金援助，甚至另設機構取而代之。

對於新冠病毒的全球疫情，特朗普日前批評世衞太遲發出警告和「非常以中國為中心」，並暗示將宣布暫停資助世衛，「如你們所知，我們每年會給他們約5億美元（約39億港元）。我們下周將討論這個問題。」

特朗普4月8日亦曾在 Twitter發帖狠批指「世衞搞砸了」，又慶幸自己當時未有聽世衞建議，及時對中國封關，更反問對方指「為何要給錯誤的建議呢？」

據美媒Politico引述消息指，美方已就制裁世衞的措施草擬信函，當中包括美國將中止提供資金予世衞組織及泛美衞生組織（PAHO）；這份草擬文件也會通知國務院、美國國際開發總署（USAID）等政府機關官員試著把資金轉給現有的替代組織。

報道引述消息人士建議，以聯合國愛滋防治計劃（UNAIDS）為模型，建立取代世衞的機構，亦透露特朗普已非首次討論改革或放棄世衞，而支持上述建議的人士包括美國務院官員及國家安全會議幕僚，當中亦有針對中國的強硬派。但報道亦有引述部份美國官員指，憂慮世衞一旦被制裁，恐影響全球抗疫。

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責任編輯:王俊賢