【全球大流行】91名痊癒者康復後檢測再呈陽性　韓國疾控中心專家：病毒可能再活化

▲ 韓國近日驚傳，91名康復者經再次檢測，發現對病毒呈陽性反應。

新冠肺炎疫情全球大流行，繼早前曾有一名17歲少年經至少7次檢測才確診，韓國近日再驚傳，91名康復者經再次檢測，發現對病毒呈陽性反應。韓國向世界衛生組織（WHO）呈報事件，目前世衛已展開調查。

據路透社報道，韓國官方周五（10日）公布，91名新冠肺炎康復者經檢測後，再度呈陽性反應。韓國疾病管制與預防中心（Korea Centers for Disease Control and Prevention, KCDC）主任鄭恩京（Jeong Eun-kyeong）表示，有可能是病人體內的病毒被再度活化，而非患者再受新冠肺炎病毒感染。

韓國當局表示，目前尚不清楚這種現象出現的背後意義，目前正在進行流行病學調查中。WHO已向韓國當局索取相關資料，並表示特別留意康復者檢測後再度呈陽性的情形。

傳染病學教授：91宗只是開始

高麗大學九老醫院（Korea University Guro Hospital）傳染病學教授Kim Woo-joo表示，「再確診」的數字只會上升，91宗個案只是一個開始。

根據目前WHO公布的臨床管理指引，新冠肺炎確診者要康復，需相隔24小時進行兩次檢測，兩次結果都必須呈現陰性。

新型冠狀病毒難以檢測，較早前在韓國疫症重災區大邱，一名17歲少年出現疑似症狀，檢查後發現患有肺炎，肺部變白，惟多次進行新型冠狀病毒（COVID-19）檢測，結果均呈陰性。該名少年3月18日去世，再次檢測後卻呈陽性，詳見【下一頁】

《韓聯社》報道，據南韓中央防疫對策本部今天（12日）通報，截至當天零時，韓國較前一天零時，新增了32宗新型冠狀病毒（COVID-19）的確診病例，累計確診10,512宗。

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責任編輯：王明芳

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