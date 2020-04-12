【新冠肺炎】港府下周向立法會申撥1375億元紓困　張建宗籲議員盡早通過

▲ 港府下周向立法會財委會申請第二輪紓困措施逾1300億元撥款，張建宗呼籲議員盡快通過。(資料圖片)

本港受新冠肺炎疫情嚴重衝擊社會及經濟發展，港府先後推出兩輪紓困措施。政務司司長張建宗發表網誌表示，立法會財務委員會將於下周五(17日)舉行特別會議審批政府申請第二輪紓困措施的一筆過1,375億元撥款，他將聯同12名司局長出席，詳細解答議員提問，又懇請議員本著「急市民之所急」的出發點，以整體社會利益為重，盡早通過撥款。

張建宗表示，措施當中包括協助企業解決銀根短缺、現金流不足的問題，當局會優化「中小企融資擔保計劃」，提高每家企業的最高貸款額，其中將會在本月20日推出的百分百信貸擔保，最高貸款額會由200萬元倍增至400萬元，大大增加中小企資金流的彈性。擔保計劃也會延長申請期，並放寬讓上市公司申請。

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在創造職位方面，政府作為最大的僱主，張建宗指會在本年度招聘約10,000個公務員及聘用約5,000名青年實習生，當局亦會在未來兩年投放60億元，在公私營界別創造三萬個有時限性的職位。政府為鼓勵不同行業僱員學習新技能及協助企業使用科技，轉危為機，會推出提升工作效能的措施涉及8億元。

張建宗又說，第二輪紓困措施的開支總額為1,375億元，連同首輪「防疫抗疫基金」的300億元撥款，再加上《財政預算案》紓困措施所涉及的1,200億元，當局為市民和企業紓困的財政承擔總額達2,875億元，佔本地生產總值10%。連月來，港府推出多輪的紓困措施，為本港歷來最大規模和最大膽的施政措施，導致龐大的財赤金額，但現時情況特殊，且香港根基穩固，公共財政仍然穩健。

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責任編輯：楊玉珠

