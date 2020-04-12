【3日2夜】Jumbo做TVB旅遊節目主持人氣爆升　曾淑雅考健身教練牌為退出作準備【多圖】

▲ 曾淑雅因主持《3日2夜》而人氣急升。

TVB節目《3日2夜》的最新一集由曾淑雅（Jumbo）主持，帶觀眾玩盡馬來西亞，Jumbo更迅速成為網民的新一代女神。最近簽約TVB的曾淑雅於節目中不乏性感場，Jumbo平日也不時上載泳裝照及健身照，大騷Fit爆身材。

TVB旅遊節目《3日2夜》捧紅過不少宅男女神，今次主持節目的曾淑雅（Jumbo）赴馬來西亞吃喝玩樂，節目中更有濕身、浸泡泡浴及露背歎Spa的性感畫面，讓觀眾一飽眼福。

▲ 身穿水著的曾淑雅於《3日2夜》中玩濕身遊戲。（TVB截圖）

▲ 曾淑雅於《3日2夜》中有出浴畫面。（TVB截圖）

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Jumbo首當主持

初次當主持的Jumbo表示不容易：「當緊張起來，有時候就會說話亂到不得了，感謝攝製隊們多多指導和為我加油，人生真的很多突如其來。」首作新嘗試的她認為這次是一個學習過程，「心裡真的很想很想努力把它做好，不過還是自覺經驗不足未能達到。」

這輯《3日2夜》共拍攝了8天，Jumbo說：「每一天都在學習！也去了好多的景點。挑戰好多第一次，而檳城之旅最終都完成了！」

▲ 曾淑雅主持TVB節目《3日2夜》。（TVB截圖）

▲ 曾淑雅於泳池中留影。（曾淑雅IG圖片）

▲ 身高174cm的曾淑雅展露長腿。（曾淑雅IG圖片）

▲ 曾淑雅換上一件頭泳衣出海。（曾淑雅IG圖片）

Jumbo曾推出寫真集

身高達174cm的Jumbo於19歲時參加中國小姐（香港區）成為三料冠軍入行，出道初期的她曾以𡃁模組合「Mi55」推出寫真。

2012年，Jumbo赴日本及布吉島取景並推出單人寫真《HOLIC》，強調是純天然、無添加的她漸漸吸引網民注意。

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▲ 曾淑雅貼出泳裝照大派福利。（曾淑雅IG圖片）

▲ 身穿一件頭泳裝的曾淑雅大方露背。（曾淑雅IG圖片）

▲ 身穿三點式的曾淑雅喜愛與陽光玩遊戲。（曾淑雅IG圖片）

入行後，Jumbo曾參與不同電影，包括《小姐誘心》、《PG戀愛指引》、《失戀日》及《空手道》等。

可惜，星途未見理想的她曾坦言，若然30歲仍未能走紅便會退出娛樂圈。

▲ 曾淑雅換上白色露肩裝也不失性感。（曾淑雅IG圖片）

▲ 熱愛運動的曾淑雅偶爾會行山。（曾淑雅IG圖片）

▲ 曾淑雅正學習彈奏Ukulele。（曾淑雅IG圖片）

Jumbo好學不捲

自從與模特兒公司結束8年合約後，熱愛運動的Jumbo考獲了健身教練牌，以教授普拉提斯健身為主。

好學的她今年開始學習彈奏Ukulele，也為留家抗疫的好活動。

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