【美國疫情】美國2萬人死亡超越意大利　66歲染疫婦人死前曾求救40次：我好痛苦

▲ 一名在療養院居住的婦人早前不幸確診離世後，家人才發現原來她生前曾多次向AI語音助理Alexa求救。

新冠肺炎疫情肆虐全球，當中美國的死亡病例更已超越意大利突破2萬宗，成為全球最多死亡病例的國家。當地一名在療養院居住的婦人早前不幸確診離世後，家人才發現原來她生前曾多次向AI語音助理Alexa求救，當中有至少40份錄音檔可聽到她曾不斷哭訴：「我好難受」。

美國50州處「災難狀態」

據約翰霍普金斯大學統計，美國境內新冠肺炎的死亡個案已突破2萬關口，達到2.28萬宗，確診個案更高達52.2萬宗，雙雙高居全球第一。美國總統特朗普亦宣布，批准懷俄明州進入「災難狀態」，這意呼着美國50個州份目前均處「災難狀態」，是史上首次。

綜合美媒報道，美國密西根州的66歲婦人LouAnn Dagen所居住的療養院中，早前有多人被確診患上新冠肺炎。據她的家人表示，LouAnn數周前亦被確診，上周並出現氣喘徵狀，但療養院表示她當時沒有發燒。但她其後開始出現脫水徵狀，並表示非常口渴，院方因此才為她進行靜脈注射注入生理鹽水。

直到4月4日早上，LouAnn因為血氧濃度和血壓下降被送醫，儘管她曾經神智清醒，並在救護車上能夠與救護員交談，但她被送抵醫鮗後即出現痙攣，其後宣告不治。

送院時一度清醒

LouAnn的家人事後發現，原來LouAnn在療養院時曾經因為自己的病情而向AI語音助理Alexa求救，Alexa並紀錄了至少40份有關LouAnn的求救錄音檔。當中，LouAnn曾向Alexa表示:「我很難受」、「我好痛苦」、「我必須找到一種能減輕痛苦的方法」、甚至問道「怎麼樣才能止痛」、「該怎麼找到警察？」當時Alexa回答只是提供附近最近的一家警察局地址。

事件發生後，生產Alexa的公司亞馬遜發言人日前回應指，對事件感到很遺憾，並表示用戶在使用Alexa時，設置快捷功能，就可以語音要求打電話給家人或朋友，提醒個人警報網路中的緊急聯繫人自己需要幫忙，目前暫不清楚LouAnn當時是否有設置相關警報系統。

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責任編輯：羅嘉欣