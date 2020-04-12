大嶼山3地區生物多樣性豐富　黃偉綸：將建資料庫

▲ 土木工程拓展署轄下可持續大嶼辦事處聯同生態顧問，在大嶼山3區進行研究，發現生態多樣性豐富。(黃偉綸網誌相片)

發展局局長黃偉綸發表網誌指，3月初邀請土木工程拓展署轄下可持續大嶼辦事處的同事，聯同生態顧問往大嶼山貝澳分享研究目的、進度和初步結果。

可持續大嶼辦事處保育事務主任周慶賢表示，相關研究旨在有系統地檢視及整合貝澳、水口、大澳3個先導地區及其鄰近地區的現有生態資料，並為3個先導地區進行詳細生態調查，了解其現有狀況，評估其現正承受的生態威脅，從而讓當局「對症下藥」，探討可行的保育方案。辦事處亦會收集到的生態數據，逐步為大嶼山建立生態資料庫。

▲ 大澳的沼澤、蘆葦床、紅樹林（見圖）等構成一個重要生態系統。(黃偉綸網誌相片)

黃偉綸指，顧問公司在3個先導地區進行了12個月的生態調查，經詳細分析，將貝澳、水口、大澳的整體生態重要性分別評為高、極高及中等至高。

生態顧問Philip以貝澳為例指，貝澳擁有多種具生態價值的生境，如濕地、河溪、樹林等，生物多樣性豐富，調查期間共錄得超過500種動植物，包括一些比較罕見的物種，如金裳鳳蝶、長趾蛙等。而研究亦了解到不同種類生境之間的關係和重要性，如貝澳擁有本港少數大面積兼具代表性的低地淡水濕地，為野生動物提供棲息和覓食地，特別是倚賴濕地的鳥類和兩棲類，並孕育一些稀有水生植物，如水蕨；其淡水沼澤尤為重要，研究發現它和毗鄰的生境是水鳥在大嶼山一個重要的棲息地點；貝澳河本身更是重要生態價值的河溪，與相鄰的濕地緊密相連，發揮各種生態功能。

▲ 生態顧問Philip（右）和可持續大嶼辦事處保育事務主任周慶賢（左）正研究濕地裡不同種類的植物。(黃偉綸網誌相片)

同樣，水口擁有高生態價值的沙坪、濕地、樹林及河溪等多種生境，生物多樣性豐富，生態調查期間共錄得超過560種動植物，包括稀有或瀕危物種，如盧氏小樹蛙、素雅灰蝶等。水口從陸地過渡到海洋的天然生境和自然景觀，仍然保存完整性，是本港極少見到的；水口的沙坪，亦是瀕危中國鱟重要的繁殖以及育苗場。另外，大澳在調查期間亦錄得超過400種動植物，其紅樹林、沼澤、蘆葦床等生境構成一個重要生態系統。

▲ 發展局委託的顧問公司在大嶼山3個先導地區—貝澳、水口及大澳進行生態調查，其中貝澳共錄得超過500種動植物，包括一些比較罕見的物種，如金裳鳳蝶、長趾蛙等。(黃偉綸網誌相片)

顧問公司完成生態調查後，現正評估這3個先導地區生態系統所承受的干擾，亦會就保育措施提出建議，考慮中的措施包括在較高生態價值的地點進行保育方面的管理工作，例如復修逐漸衰落的濕地、移除外來植物品種等。此外，除貝澳、水口、大澳外，政府會分批在其他鄰近地區進行生態調查，同時繼續推行現有的保育工作，包括籌備成立大嶼山保育基金。

▲ 大澳的沼澤、蘆葦床、紅樹林（見圖）等構成一個重要生態系統。(黃偉綸網誌相片)

黃偉綸又說，市民近年愈來愈關心生態保育的議題，作為一個成熟先進的社會，本港著實需要珍惜大自然環境。至於如何保育，黃偉綸指相信就像人與人之間的關係一樣，當覺得對方珍貴的時候，大家就會懂得珍惜和好好保護，而港府會與巿民一起為塑造可持續大嶼而努力。



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責任編輯：楊玉珠