【黑心商人】泰國驚現黑心探熱槍　內部空心包裝簡陋讀數永不超出攝氏37度

▲ 泰國驚現黑心探熱槍，讀數永不超出攝氏37度。

新冠肺炎疫情擴散全球，各國民眾爭相搶購口罩、消毒用品等防疫物資，連紅外線探熱槍亦因此需求大增。不過，有泰國網民近日買到一支造假的探熱槍，其讀數永遠不會超過攝氏37度。

從該網民拍攝的片段可見，他不論把該支探熱槍指向自己的雙手，甚至指向空氣，其讀數永遠不會超過攝氏37度，他甚至把槍口拆下，探熱槍仍然可以「探測」到約攝氏36度的氣溫。當他把槍口拆下後，發現探熱槍內部基本上空無一物，僅得兩塊電路板，而探熱槍的包裝盒亦十分簡陋，網民在片段中未有透露探熱槍的來源和產地。

此外，泰國當局近日破獲多個走私集團，並在多個倉庫中檢獲大量走私入口及效用成疑的防疫物資，當中包括口罩、防護服、探熱槍等，當中包括一個涉及中國商人的走私倉庫，檢獲4.5萬個新冠肺炎試劑、35萬個外科口罩及1200支探熱槍，涉案金融高達3375萬泰銖（約800萬港元），行動中有2名中國人被捕。

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責任編輯:王俊賢