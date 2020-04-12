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【型男爸爸】木村拓哉愛女如命自認「寵女大叔」　好爸爸讓心美光希活出自我【有片】

娛樂 13:47 2020/04/12

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熱門 消委會 許冠傑 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

木村拓哉上《徹子的部屋》自爆是寵女兒的大叔。

日劇天王木村拓哉最近上節目《徹子的部屋》分享與女兒相處的點滴，言談間透露自己是寵女兒的大叔。木村拓哉的兩位女兒木村心美和木村光希都已入行，好爸爸木村拓哉鼓勵愛女活出自我，不會左右她們的決定。

木村拓哉上朝日電視台訪談節目《徹子的部屋》，大談與兩位女兒的相處點滴。

木村拓哉於《徹子的部屋》大談與女兒的相處之道。（《徹子的部屋》截圖）

很多人認識天王級男神木村拓哉很有氣場，然而，在家中的木村卻會搖身一變成為廿四孝爸爸。他謂：「在家的時候很普通，是一名普通寵女兒的大叔。」

他表示：「一般人會於6時開始跟家人共進晚餐，吃到9時便結束，惟我會與女兒一直吃到11時。」他又透露有趣的經歷，「試過陪女兒在家中喝酒，正當自己喝醉並打算躺下時，便被女兒喚醒：『起來啊！老豆！』」

【最強基因】木村拓哉大女正式出道　18歲心美懂三國語言具音樂才華

木村光希與木村心美感情友好。（木村光希微博圖片）

被問到覺得兩位女兒可愛嗎？木村認為：「可愛是很可愛，還有這是感覺上像是年齡相差很大的朋友，會有這種感覺。」他續指：「現在她們站在幕前，應該會有自身的想法。我覺得有些事情她們必須活出自己的想法，這些決定不該由我們強加給她們，而是她們自身該有的。」

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木村拓哉與女星工藤靜香結婚20年，二人育有兩位亭亭玉立女兒，17歲二女兒木村光希早已成人氣模特兒，而18歲的長女木村心美亦以藝名Cocomi入行，成為娛圈中的星二代姊妹花。

木村拓哉鼓勵兩位女兒闖天下。（木村拓哉微博圖片）

作為爸爸的木村曾貼出兩位女兒的合照，並寫道：

go FLY‼️my ANGELS‼️👍✨✨TAK ​​​​

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撰文 : TOPick柴犬出動

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